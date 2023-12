Dicas para a Redação do Vestibular Unicamp 2024

"É muito importante que os alunos estejam cientes de que a prova de redação da Unicamp, além de uma prova de escrita, é, sobretudo, uma prova de leitura: a leitura atenta do enunciado e da coletânea que integram a prova e também a leitura de mundo que compõe o repertório dos estudantes."Jéssica Dorta, coordenadora de Redação da Oficina do Estudante

O momento de mostrar toda a habilidade de compreensão e elaboração de texto está próximo! A segunda fase do Vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 2024 acontece no início da semana que vem, nos dias 3 e 4 de dezembro, e, além das questões dissertativas, os alunos terão uma redação para elaborar no primeiro dia, domingo.

Essa prova de Redação, especificamente, diferente de grande parte dos exames e demais vestibulares, solicita a produção de textos pertencentes a gêneros discursivos diversos: carta de convocação, depoimento, "textão", discurso político, palestra, texto para podcast, abaixo-assinado, postagem em fórum, crônica, artigo de opinião etc.

"Os gêneros discursivos nascem das práticas sociais e, por isso, mais importante do que tentar estudar a estrutura formal de toda a diversidade de gêneros que circulam nas esferas sociais, é compreender os elementos que constituem a situação comunicativa", explicou a coordenadora de Redação do Curso e Colégio Oficina do Estudante, Jéssica Dorta. Para isso, Jéssica aconselha os estudantes a lerem atentamente o enunciado da prova, assim como os textos da coletânea, pois ele fornecem todas as informações fundamentais para que o texto ganhe vida e os estudantes compreendam o que o texto precisará apresentar e de que forma.

Quais são as características de uma boa redação?

A Unicamp oferecerá duas propostas de textos para que o candidato eleja e execute apenas uma delas, além disso, ele será avaliado pela suas habilidades de leitura e escrita, linha de raciocínio com coerência e coesão, além de clareza, precisão e objetividade.

De acordo com Jéssica, para elaborar uma boa redação, cuja nota máxima é 12, é fundamental compreender: - a situação de produção (contexto que motiva a produção do texto);

- a interlocução (as pessoas envolvidas na produção e recepção do texto);

- as tarefas solicitadas (normalmente aparecem destacadas: a), b) e c)) e

- os textos que compõem a coletânea.

Qual "será" o gênero textual da Redação do Vestibular Unicamp 2024?

Mateus Leme, professor de Redação do Curso e Colégio Oficina do Estudante, traz suas previsões sobre quais gêneros textuais devem ser pedidos pela Unicamp no domingo. Segundo ele, existem infinitas possibilidades e, desde que a Unicamp mudou a prova, já caíram 28 diferentes, entre eles, alguns já foram repetidos, outros, muito tradicionais na nossa sociedade, nunca caíram.

"Dentre esses que são tradicionais e nunca caíram, eu poderia destacar o Editorial, um gênero jornalístico muito importante e nunca caiu; A Notícia é um dos gêneros mais importantes agora do século XXI e um dos mais discutidos e também nunca caiu" e relembra que e-mail, que pode ser chamado da "evolução" da carta, também nunca caiu.

O professor comenta também sobre os que já caíram e valem a atenção dos alunos: carta aberta (gênero de protesto importante e foi cobrado há quase 10 anos). "Gêneros orais, como discurso ou palestra também podem ser opções."