Saiba mais sobre o dia 29/02 e porque existe a cada 4 anos

Quando começou?

Oficialmente, os anos bissextos existem desde 1582, instituídos pelo Papa Gregório, que organizou o calendário chamado de gregoriano, usado até hoje por grande parte dos países do mundo, incluindo o nosso. Mas a discussão sobre o tema é antiga: desde Roma antiga o fenômeno já era perceptível, tendo sido considerado, também, nos calendários juliano e agostiniano, mais de dois mil anos atrás.

A sucessão de dias e noites no planeta Terra decorre do movimento do planeta ao redor do próprio eixo, chamado de Rotação. Da mesma forma, a sucessão das estações do ano (verão, outono, inverno e primavera) é resultado do movimento de Translação Terrestre, ou seja, da volta elíptica que a Terra dá ao redor do Sol.

"Para percorrer esse trajeto, o tempo gasto pelo planeta é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 49 segundos ou, aproximadamente, 365 dias e 6 horas. Como desconsideramos essas 4 horas ao comemorar e contar no calendário a chegada de um "ano novo" (sempre à meia-noite do dia 31 de dezembro), essas horas "acumuladas", a cada quatro anos, somam 24 horas, ou seja, um dia inteiro, que acaba sendo compensado com o acréscimo do dia 29 de fevereiro no calendário a cada 4 anos, criando, assim, o ano bissexto."