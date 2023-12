Pisa: smartphones pioram desempenho de alunos na Matemática?

O relatório do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), avaliação aplicada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), discute os efeitos do uso da tecnologia no desempenho em Matemática. Os dados do exame foram divulgados nesta terça-feira, 5.

Três de cada dez estudantes, conforme o relatório, relatam se distrair com o uso de dispositivos eletrônicos na escola durante todas ou na maioria das tarefas da disciplina. Segundo os dados analisados pela OCDE, os alunos que se distraem frequentemente com aparelhos eletrônicos tendem a obter nota no Pisa 15 pontos mais baixa do que aqueles mais concentrados.

Um quarto dos alunos, inclusive, conta perder a concentração por causa do uso de aparelhos pelos colegas - o que, com frequência, atrapalha o professor a retomar a disciplina da classe. Por outro lado, o uso moderado da tecnologia, conforme mostram os dados, não é “intrinsicamente danoso” ao desempenho dos jovens.

O Pisa de 2022 apresentou a nota média em Matemática de alunos em relação ao tempo de uso de dispositivos digitais na escola. A quantidade de tempo que os alunos passaram em dispositivos digitais na escola em 2022 variou amplamente entre os países. “É importante ter em mente que os alunos podem usar dispositivos digitais na escola, mas fora das aulas regulares”, destaca o relatório.

Em média, nos países da OCDE, os estudantes relataram passar 2 horas por dia em dispositivos digitais para atividades de aprendizagem e 1,1 hora para lazer na escola. No Brasil, os períodos de tempo foram de, respectivamente, 1,6h e 1,1h.

Para estudo e lazer

Em média, alunos que usaram dispositivos digitais por até uma hora para estudar na escola tiveram uma vantagem de 24 pontos em relação aos que não utilizaram. Com diferença menor, até os estudantes que ultrapassaram sete horas de uso, tiveram nota melhor do que aqueles que não tocaram nesses aparelhos sequer por um minuto.

Já os alunos que passam até uma hora por dia em dispositivos digitais para atividades de lazer obtiveram 20 pontos a mais em Matemática do que os colegas que não gastam tempo com esses dispositivos. “No entanto, os alunos que passam mais de uma hora por dia em dispositivos digitais para atividades de lazer tiveram pontuações mais baixas em matemática”, pondera o relatório.

No Brasil, os alunos que utilizaram os dispositivos por 2h até 3h para estudar foram os que obtiveram a melhor nota em Matemática, chegando aos 400 pontos - são 27,8 pontos a mais do que aqueles que não fizeram o uso.

Segundo o documento, desligar as notificações de aplicativos e redes sociais contribui para que os adolescentes fiquem menos distraídos. O relatório também pondera que banir os celulares dos colégios não é necessariamente a estratégia mais efetiva. Quase um terço dos alunos dos países da OCDE diz usar os aparelhos em escolas onde os telefones são proibidos.

“A tecnologia ajuda a educação? Quando ela é usada para aprendizagem a pontuação aumenta, mas quando é usada só para lazer, não”, ressalta Andreas Schleicher, diretor de Educação da OCDE.

Ansiedade para estar online

Em média, 44,5% dos estudantes relataram se sentir nervosos e/ou ansiosos quando não têm seus dispositivos digitais por perto. “A relação entre o sentimento de nervosismo/ansiedade dos alunos quando não têm o seu dispositivo digital perto deles foi negativamente correlacionada com o desempenho em Matemática”, diz o relatório.

No Brasil, praticamente metade dos estudantes (49%) relata se sentir ansioso ou nervoso sem os dispositivos por perto. Chama a atenção, no entanto, a frequência com que isso acontece. Enquanto na média dos países da OCDE, 9% dos alunos relatam essa sensação quase o tempo todo; por aqui, essa taxa é o dobro (17,8%)