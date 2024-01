Prefeitura de SP anuncia convocação de 7.742 professores aprovados em concursos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), autorizou nesta quinta-feira, 18, a convocação de 7.742 professores classificados nos concursos do ano passado – 4.067 para os ensinos fundamental II e médio e 3.675 para os ensinos infantil e fundamental I.

PUBLICIDADE Os editais desses concursos previam 3.250 vagas, como escreveu o prefeito nas redes sociais, mas será chamado mais que o dobro desse número. Segundo a prefeitura, o piso salarial para docentes com jornada de 40h semanais na rede municipal de ensino é de R$ 5.339,79. Os docentes também recebem bônus do Prêmio de Desempenho Educacional (PDE), que pode chegar a R$ 6.000,00. Também há gratificação aos professores que optarem por trabalhar em unidades com grande rotatividade ou consideradas de difícil acesso.

Convocação dos novos professores começará a partir do próximo dia 23, anunciou a Prefeitura Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Ao ver a publicação do prefeito anunciando a autorização de convocação dos docentes, o vereador Toninho Vespoli (PSOL), que é professor, cobrou de Nunes uma data específica para a convocação: “Queremos saber as datas exatas do chamamento, mais detalhes das quantidades de cargos e o chamamento imediato de todos os aprovados”, escreveu Vespoli. Em um vídeo, o vereador ainda alertou que a convocação pode ser feita em partes e demorar “mais de ano” para completar o número total anunciado.

Em nota, a Prefeitura informou que “a convocação acontecerá a partir do próximo dia 23 de janeiro”, embora a administração tenha “até dois anos para chamada de concursos”, a partir de sua realização, nos termos da Constituição Federal.

O texto informa ainda que “os convocados participaram dos primeiros concursos da Secretaria Municipal de Educação com realização de provas práticas, que visaram selecionar candidatos com capacidade de planejamento de aula, comunicação, conhecimento do conteúdo e capacidade de transposição didática do conteúdo. Os aprovados demonstraram que sabem dar uma aula e dominam o conteúdo relacionado à sua área de atuação”.