Prouni: inscrições do 2º semestre começam nesta terça; saiba como fazer

As inscrições do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2023 começam nesta terça-feira, 27, e vão até a sexta-feira, 30 de junho. Para participar, é preciso ter feito e atingido uma nota mínima no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 ou 2021. Além disso, o candidato deve atender aos critérios socioeconômicos exigidos e estar inscrito no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O Prouni é um programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior de todo o País. Essas bolsas podem ser integrais, cobrindo 100% das mensalidades, ou parciais, em que o estudante arca com 50% dos custos.

Para participar do Prouni 2023, é preciso ter feito o Enem em 2022 ou 2021, ter nota superior a 450 nas questões multidisciplinares e não ter zerado a redação. Foto: Sergio de Castro/Estadão

Confira as regras para participar do Prouni:

Ter ensino médio completo, cursado em escola pública ou particular;

Ter feito o Enem 2022 ou 2021 e ter tirado nota superior a 450 pontos nas questões de múltipla escolha, além de não ter zerado a redação;

Bolsas integrais: ter renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (R$ 1.980);

Bolsas parciais: ter renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até três salários mínimos (R$ 3.960).

Professores da rede pública de ensino podem disputar vagas em cursos de licenciatura e pedagogia sem a necessidade de se encaixar nos critérios de renda. Há também cotas para pessoas com deficiência, pretos, pardos e indígenas.

A primeira chamada será divulgada em 4 de julho. A segunda, em 24 de julho. Quem não passar nessas duas convocações poderá se inscrever na lista de espera em 14 e 15 de agosto. O resultado da lista de espera sai em 18 de agosto.

Os candidatos devem se atentar também ao prazo para confirmação das informações socioeconômicas, que acontecem de 4 a 14 de julho para candidatos da primeira chamada, de 27 de julho a 3 de agosto para os da segunda chamada, e de 21 a 28 de agosto para quem for aceito na lista de espera.