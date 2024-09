Reajuste da mensalidade escolar: como negociar descontos? Veja dicas

Com aumentos de 8% a 10% nas mensalidades escolares previstos para 2025 (cerca de duas vezes a inflação prevista para 2024), segundo levantamento da Explora Pesquisas Educacionais (Grupo Rabbit), a rematrícula vira um desafio para as famílias.

Um das dificuldades tem sido a inadimplência das mensalidades, o que trava a rematrícula. O índice de atrasos de mensalidades do ano vigente foi de 9,3% em agosto, ante 8,9% no mesmo mês do ano passado. Quando as parcelas estão em atraso, não é possível matricular o aluno para o ano seguinte.

PUBLICIDADE A maior demora das famílias para a rematrícula é uma tendência desde a pandemia, diz o presidente da consultoria educacional Grupo Rabbit, Christian Coelho. “Cada vez mais, os pais demoram para realizar as renovações, resultado que aumenta os alunos que se matriculam em março e abril”, afirma. Em casos de inadimplência da mensalidade, a escola não pode impedir o acesso do aluno aos seus direitos acadêmicos no ano vigente, como participar das aulas, atividades pedagógicas e provas ou emitir certificado de conclusão, boletins e documentos. No entanto, o alunos não pode ser rematriculado até que os débitos sejam quitados.

Para os pais que precisam negociar o valor da rematrícula ou das mensalidades do próximo ano, a assessora do Procon-SP Patrícia Dias sugere entrar em contato com a administração da escola e marcar negociação pessoalmente. Ela dá algumas dicas para tentar abatimentos ou reduzir custos:

em caso de irmãos ou primos matriculados, peça descontos (quanto mais alunos, mais descontos);

solicite a isenção ou parcelamento da taxa de matrícula;

negocie a isenção da taxa de material didático ou veja se é possível usar o material doado por alunos dos anos anteriores;

veja a possibilidade de bolsa de estudos pelo histórico de desempenho acadêmico ou por meio de um concurso de bolsas.

É importante que os pais façam a pesquisa entre escolas similares e levem os valores da concorrência para a conversa.

Caso haja a possibilidade financeira, pode-se negociar um desconto na anualidade para adiantamento das mensalidades do trimestre, semestre ou até de todo o ano.

A assessora do Procon-SP Patrícia Dias lembra ainda que não há porcentual máximo de reajuste estabelecido pela lei, mas o aumento não pode ocorrer em um período inferior a 12 meses e precisa ser divulgado até 45 dias antes da data final da matrícula para que os pais se organizem financeiramente ou mesmo procurem a transferência para outra instituição.

Todas as escolas precisam demonstrar em uma planilha quais os investimentos feitos e a variação de custos que justificam o aumento, explica a assessora do Procon-SP.