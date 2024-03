Nova reforma do ensino médio: como fica o Enem?

É tanta confusão sobre o que é antigo ou novidade que convém explicar rapidamente. O ensino médio, com as 13 disciplinas obrigatórias e um currículo igual para todos os estudantes, foi mudado numa lei de 2017. Começou nas escolas em 2022, com um modelo que tinha menos horas para a formação básica combinado com os chamados itinerários formativos (que misturavam áreas) ou ensino técnico.

Problemas da própria política e dificuldades de implementação da norma nas escolas em meio à pandemia e ao governo Bolsonaro fizeram com que já em 2023 houvesse um consenso no País de que o novo ensino médio não tinha dado certo. Na semana passada, após mais de um ano de discussões, a Câmara aprovou uma reformulação do projeto, voltando com mais tempo para formação geral básica, mas mantendo o caráter de currículo flexível, em que o aluno pode fazer escolhas.

Mas durante essa bagunça toda, há alunos no ensino médio. A escola não parou para esperar as autoridades definirem o que estava funcionando bem ou não. E o que estava ruim foi sendo tocado ruim mesmo.