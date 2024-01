Buraco de meteoro na USP? O Relógio Solar segue a hora de Brasília? Faça um tour pela universidade

Noventa anos de história, como a Universidade de São Paulo (USP) completa na quinta-feira, 25, são difíceis de contar. Mas o que a memória falha em lembrar ou não registra também pode ser revisitado por meio da arquitetura.

De prédios icônicos a monumentos, para comemorar o aniversário de nove décadas da USP o Estadão foi até nove locais descobrir o que eles podem nos contar sobre a própria instituição e também sobre a história da cidade.

Durante todo o roteiro, o Estadão foi acompanhado pela equipe do Centro de Preservação Cultural (CPC) da USP. Os estagiários Marina Gazzoli Pio, arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), e Rodrigo Augusto das Neves, estudante da FAU, apresentaram as construções.

Confira os locais visitados:

1 - Torre do Relógio

Principal símbolo da USP, a Torre do Relógio foi inaugurada na década de 1970. Contém seis placas de cada lado, representando as ciências humanas e as exatas, propondo a união delas em um mesmo espaço. Ao redor dela, está a frase de Miguel Reale, reitor entre 1949 e 1950 e entre 1969 e 1973: “No universo da cultura, o centro está em toda parte.”

Torre do Relógio é um dos símbolos da Cidade Universitária, no Butantã Foto: Tiago Queiroz/Estadão

2 - Relógio Solar

Não muito distante da Torre fica o Relógio Solar. Além da arquitetura singular, ele é único pois, com auxílio de professores do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG), mostra as horas exatamente do meridiano onde está localizado - por isso, está um pouco diferente do horário oficial de Brasília.

3 - Biblioteca Brasiliana

A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin foi inaugurada em 2013. Ela abriga uma coleção brasiliana - volumes que contam a história do Brasil - doada à USP pelo bibliófilo José Mindlin e sua esposa Guita. “A estrutura do prédio prioriza a entrada de luz natural, promovendo economia de energia, além de possuir células fotoelétricas instaladas para a captação da energia solar, uma das melhores formas de produção de energia limpa”, de acordo com o site da Biblioteca.

4 - Vão da FFLCH

O Vão da História e da Geografia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), foi construído de uma maneira que não se sabe onde o prédio começa nem onde ele termina. A proposta é de que fosse um local de encontro - essa ideia se concretizou. Historicamente, o espaço tem sido utilizado por movimentos e assembleias estudantis.

Vão da História e da Geografia, da FFLCH Foto: Tiago Queiroz/Estadão

5 - Biênio

A Escola Politécnica de São Paulo foi incorporada à USP após a criação da universidade, mas já operava antes. Inicialmente, ficava na Avenida Tiradentes, no centro, e foi transferida para a zona oeste da cidade, para o câmpus da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira.

Por lá, um prédio que tem formato que remete a um disco voador, apelidado de Cirquinho, é uma de suas grandes marcas. Ele faz parte de um conjunto de espaços conhecidos como Biênio, onde as disciplinas dos dois primeiros anos das engenharias são ministradas.

6 - FAU

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP também tinha outro prédio, na Vila Penteado em Higienópolis, antes de ser transferida para o campus do Butantã. Levantado no fim dos anos 1970, a sede da FAU é um dos projetos mais célebres de Vilanova Artigas, e uma referência arquitetônica nacional e internacional.

O prédio da FAU é um projeto de Vilanova Artigas Foto: Tiago Queiroz/Estadão

7 - SanFran

A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco - SanFran para os íntimos - também já existia antes da fundação da USP e foi incorporada a ela. O prédio neocolonial, localizado na região central da cidade, é atravessado pela história política do Brasil. No Pátio das Arcadas, por exemplo, foi lida a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, em 11 de agosto de 2022.

História da Faculdade de Direito da USP é anterior à da própria universidade Foto: Werther Santana/Estadão

8 - Museu do Ipiranga

Após um laudo indicar risco de queda de forros, em 2013, o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, fechou às portas, e só reabriu quase dez anos depois, no Bicentenário da Independência, após restauro e modernização. O edifício onde fica foi projetado para ser um monumento em comemoração à Proclamação da Independência, ocorrida em 1822. Ele foi construído entre 1885 e 1890.

Museu do Ipiranga foi reaberto em 2022 após quase dez anos de reformas Foto: Marcelo Chello/Estadão

9 - Casa de Dona Yayá

O fim do nosso roteiro pode ser o início do seu. O casarão, que antes foi um “sanatório particular” para Sebastiana de Mello Freire, conhecida como Dona Yayá, nas primeiras décadas do século 20, em um período que pouco se entendia sobre transtornos mentais, hoje abriga o CPC da USP.

Por meio do projeto Roteiros da USP, sempre gratuitos, as opções de tour mostram a grandeza das construções da Universidade na capital paulista e em São Carlos.

Mais informações sobre os roteiros aqui.