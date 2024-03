USP barra matrícula de aprovado em Direito por não considerá-lo pardo; família vai à Justiça

No documento que detalha a decisão da comissão, o estudante é descrito como um candidato de “pele clara, boca e lábios afilados, cabelos lisos, não apresentando o conjunto de características fenotípicas de pessoa negra”. O caso foi revelado pela Folha de S. Paulo e confirmado pelo Estadão. Nesta semana, um caso similar no curso de Medicina também veio à tona.

Ordilei Lopes do Livramento, pai e representante legal do filho durante o processo, conta que a avaliação aconteceu por vídeo chamada no dia 9 de fevereiro, com a negativa sendo enviada na sequência. “Não demorou nem um minuto essa ‘entrevista’, em seguida já mandaram o resultado. Não tem como falar que meu filho é branco, meu filho é pardo”, afirma.