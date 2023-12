Beyoncé publica novas imagens de passagem pelo Brasil e de Jay-Z em jatinho; veja fotos

A cantora Beyoncé ainda não trouxe sua turnê, Renaissance World Tour, ao Brasil, mas fez questão de demonstrar aos fãs brasileiros o quanto são especiais para ela. Após aparecer de surpresa em um evento promovido por sua marca em Salvador, na quinta-feira, 21, ela já fez dois posts em seu Instagram só com fotos de sua passagem pelo País.

Nas imagens, ela segura as bandeiras do Brasil e da Bahia. Na mais recente publicação, feita entre este domingo, 24, e segunda-feira, 25, Beyoncé aparece em seu jatinho utilizando roupas de uma marca brasileira e acompanhada do seu marido, o também cantor Jay-Z.

Beyoncé com o rapper Jay-Z, seu marido, em jatinho que a trouxe ao Brasil. Foto: Reprodução/Instagram: @beyonce

Beyoncé esteve por poucas horas no Brasil, conversou com fãs e convidados no evento que promoveu a estreia de sua produção audiovisual Renaissance: a film by Beyoncé. Lá, ela cantou e tirou fotos com alguns admiradores – entre elas a cantora brasileira Ludmilla e sua esposa, Brunna Gonçalves. O assunto chegou à lista dos Trending Topics no X, antigo Twitter.

“Era muito importante para mim estar aqui, bem aqui, na Bahia! Estou muito honrada. Muito feliz de ver vocês, esse povo lindo”, disse Beyoncé, segurando a bandeira do Estado, durante o evento. Ela também explicou que não trouxe sua turnê mundial ao Brasil por questões logísticas. Jay-Z não apareceu em nenhum momento.

Quatro dias após sua passagem pelo País, a localização de Salvador continua na bio do Instagram de Beyoncé. Nas novas fotos reveladas, além de mostrar o marido no jatinho e novas poses segurando as bandeiras do Brasil e da Bahia, a cantora utiliza roupas jeans, cheias de pedrarias, da marca PatBO, fundada pela brasileira Patrícia Bonaldi. Beyoncé já utilizou outras roupas da marca em seus shows.

Confira as fotos:

A dona da marca de roupas utilizada por Beyoncé se manifestou. “Ela desembarcou de PatBo!!! Acho que esse ano meu coração não aguenta mais”, escreveu Patrícia. Antes, ela já havia revelado que fez uma peça sob medida e exclusiva para a cantora utilizar em sua turnê.

Além das roupas e da aparição surpresa em Salvador, Beyoncé tem reforçado a sua conexão com o Brasil por meio de ações da sua fundação de caridade, a BeyGOOD. A instituição anunciou, recentemente, um programa de apoio ao empreendedorismo negro em São Paulo e disse que ele seria ampliado para Salvador também. A equipe da cantora também chegou a visitar projetos sociais do País e um câmpus da Universidade Estadual da Bahia (Uneb).