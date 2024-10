Como dar um pouco de luxo para a sua casa e sua vida em 20 dicas econômicas e impactantes

Café preto em copinho de papel versus latte com leite de aveia espumado e açúcar com canela. Suéter áspero versus pulôver de cashmere macio como bochecha de bebê. Você já entendeu a ideia: essa dose extra de luxo faz toda a diferença – especialmente quando se trata da sua casa. É por isso que reunimos estas 20 formas econômicas e impactantes para trazer algo mais à sua casa.

Uma dose de luxo no cotidiano pode fazer toda a diferença. Foto: Seventyfour /adobe.stock

Dê um up nos seus rituais diários

PUBLICIDADE 1. Esbanje no sabonete: Por que lavar as mãos com barras de sabão sem graça quando a espuma pode transportar você para um campo de lavanda da Provence? É por isso que gasto um pouco mais para encher meus dispensadores com sabonete líquido de lavanda da La Maison. Com notas de aloe vera, eucalipto, almíscar e âmbar, a receita data de 1828. 2. Compre grãos melhores: Desde que experimentou o café Pergamino na Colômbia, a blogueira de viagens e influenciadora Christina Vidal Haisfield nunca mais deixou de fazer estoque. “Trouxe um pouco para casa naquela viagem e, desde então, sempre faço pedidos on-line e mando para os Estados Unidos – é bom demais”, diz ela. Para a minha xícara matinal, compro grãos aromáticos e complexos da Counter Culture, que moo frescos todos os dias. Talvez seja por isso que eu goste de acordar cedo.

Nada como uma caneca bonita e que combine com a gente para nos fazer sentir bem no conforto de nossa casa. Foto: Fable via fable.com

3. Invista numa caneca que faça você sorrir: Já que estamos falando de café, você toma o seu naquelas canecas lascadas e genéricas com piadinhas de tiozão? Se você respondeu sim, pense em fazer um upgrade para o que há de melhor: as canecas da Fable. Calorosos abraços de urso em forma de cerâmica, elas são agradavelmente pesadas, têm alças fáceis de segurar e são espaçosas o suficiente para armazenar 350 ml de café.

4. Faça um mimo para seus pés: Para um piso de chuveiro que funciona também como reflexologia, considere os azulejos de mosaico de seixos que instalei recentemente no meu banheiro. Se meus pés pudessem falar, eles diriam “ah” toda vez que eu piso na superfície texturizada. Além disso, o acabamento traz um toque gráfico, transformando um espaço monótono num ponto focal.

Um piso de seixo no banheiro pode não ser o spa que você merece, mas é quase isso. Foto: Parrotile via parrotile.com

Foco no conforto

5. Busque suavidade: “Acrescentar camadas é um jeito rápido e fácil de deixar um espaço mais personalizado e luxuoso”, diz Claire Zinnecker, designer da Claire Zinnecker Design, em Austin. Ela tem razão: o tapete de pelo alto que coloquei na minha sala de estar eleva a estética do espaço e, além disso, é super aconchegante. Outros aprimoramentos acessíveis nos quais confio: um tapete de pele de carneiro falsa que joguei sobre o banco no meu hall de entrada e mantas de pele falsa que afofam minhas poltronas. Com base na minha experiência pessoal, essas cobertas conseguem até convencer seus filhos adolescentes a largar o celular e ler um pouco (mas isso não posso garantir!). 6. Crie oportunidades para relaxar: O autocuidado é uma forma de luxo, mas muita gente nunca se dedica a rituais relaxantes. Então, inspire-se em Anita Yokota, designer de interiores e autora de Home Therapy, e monte bandejas temáticas para não se esquecer de relaxar e descomprimir. Algumas ideias: deixe sabonete, loção e uma escova de banho num banquinho ao lado da banheira. Ou deixe um bloco de desenho, lápis de cor e um belo cartão postal na prateleira ao lado da sua escrivaninha.

Publicidade

7. Encontre um espaço para respirar: Mesmo com lembretes, às vezes é difícil desligar quando sua casa está bagunçada e caótica. Passe algumas horas limpando seu espaço no estilo Marie Kondo, removendo itens que você não usa ou de que não gosta. Sua casa não apenas terá a serenidade de uma butique de luxo, mas a ausência de estímulos também dará um descanso aos seus olhos.

8. Traga as lembranças de volta: “Sua casa deve parecer uma curadoria de coisas que fazem você feliz e, para mim, isso é viajar”, diz Haisfield. É por isso que ela decora o espaço com lembranças de suas viagens, como a cerâmica de sua lua de mel em Capri, na Itália. “Ter peças de minhas viagens na nossa casa traz à tona as nossas memórias e deixa a casa com a minha cara.”

Agrade seus sentidos

9. “Roube” um aroma de seu hotel favorito: Desde que me hospedei no Ritz-Carlton em Hong Kong, muitos anos atrás, não me esqueço de seu cheiro: uma mistura de benjoim (uma resina de casca de árvore), âmbar e patchouli. Felizmente, posso me transportar de volta para lá com um conjunto de difusor, vela e spray ambiente da Black Orchid. Haisfield concorda com minha estratégia, elevando sua casa com as velas da Hotel Collection, cujas fragrâncias foram inspiradas nos melhores destinos.

Com velas e difusores, é possível reproduzir a fragrância de hotéis como o Ritz Carlton Foto: Ritz-Carlton via www.ritzcarltonshops.com

10. Ou faça sua própria fragrância doméstica: “Estamos vendo uma tendência nas fragrâncias de sândalo, que evocam um toque luxuoso que lembra madeira sedosa”, diz Jolene Van Roemburg, gerente de design de fragrâncias da Air Aroma, que cria fragrâncias para marcas de luxo. Ela sugere criar uma mistura com cerca de 20 gotas de óleos essenciais, divididos igualmente entre sândalo, cedro e jasmim, lavanda ou flor de laranjeira. “Em seguida, difunda o óleo ou misture com água para criar um spray. Se estiver procurando um aroma mais consistente e poderoso, você pode bombear a fragrância usando a tecnologia avançada do difusor de aromas.

Uma máquina de som que reproduz ruído branco é um acessório que pode te ajudar a relaxar. Foto: Svetlana/adobe.stock

11. Compre uma máquina de som: Para mim, o som do luxo é o silêncio. Se você concorda, experimente uma máquina de som, um pequeno dispositivo que emite um ruído branco para que você possa dormir tranquilamente. Leve e portátil, ele também é uma maravilha em viagens. Acrescente mais arte 12. Arranje as flores como um pintor: Para um visual opulento de mestres holandeses, a florista britânica Anna Potter, da Swallows & Damsons, combina flores com galhos e trepadeiras. O contraste entre os galhos e trepadeiras mais bagunçados e as flores mais ordenadas e uniformes pode dar uma sensação de livro de histórias e de natureza morta, diz ela.

Um belo arranjo de flores pode fazer toda a diferença. Esse é da Armani Fiori. Foto: Armani via armani.com

13. Ou encha um vaso grande com uma única variedade: Apresentar uma abundância de um mesmo tipo de flor, como girassóis ou cravos, pode comunicar abundância e luxo, diz Potter. “Experimente cortar alguns caules um pouco mais curtos do que outros, para criar diferentes alturas no vaso”, sugere ela. “Isso acrescenta profundidade e uma aparência mais natural”.

Publicidade

Em alta Emais Qual era a religião de Cid Moreira? Como cuidar de ora-pro-nóbis? Qual é o melhor lugar? Demora? Orquídea: Saiba tudo sobre a planta - de como cuidar a tipos e cores 14. Dê pequenos toques de fantasia: “Jogar almofadas de tecidos bonitos pode fazer uma grande diferença”, diz Sandie Mazzi, de Atlanta, designer da S. Mazzi Interiors. “E você não precisa gastar muito – basta um ou dois metros de tecido caro”. O mesmo princípio se aplica ao emoldurar pequenos painéis de papel de parede ou tecidos caros para exibir como arte. 15. Embeleze lugares inesperados: Leve requinte às áreas utilitárias e privadas. Um exemplo: Drew Michael Scott, criador de conteúdo de design de interiores em Los Angeles e fundador da Lone Fox Home, caprichou no closet. Pintar as paredes de Antiquarian Brown, da Sherwin-Williams’s, e adicionar cabides cromados e um armário vintage que ele encontrou no Facebook Marketplace transformou completamente o espaço, diz ele.

A Womb Chair é uma cadeira confortável para aquele cantinho de leitura da casa e que você pode tentar encontrar em lojsa de usados. Foto: Knoll via knoll.com

16. Compre móveis icônicos por menos: Seja a Womb Chair de Eero Saarinen ou a mesa de canto africana de John Dickinson, você pode encontrar originais de peças de prestígio on-line e em lojas de antiguidades, geralmente por alguns milhares. Ou você pode optar pela reprodução, como fiz com minha nova Womb Chair. Ou então siga o exemplo do influenciador de design de interiores Jordan Samson e compre de segunda mão. “Ao optar por peças usadas, você pode ter acesso à madeira maciça e a outros materiais de primeira qualidade por uma fração do custo”, diz ele. “Essa abordagem não só oferece economias substanciais, mas também traz um caráter único ao seu espaço”. Experimente dar uma olhada em leilões on-line, vendas de imóveis, brechós, lojas vintage ou nos sites Chairish e 1stDibs. (Aviso: você pode se viciar na caçada).

17. Enfeite as paredes: Procure obras de arte em lojas de antiguidades, sugere Cara Fineman, de Boston, proprietária e designer da DAG Design. Recentemente, ela pagou apenas US$ 50 por uma pintura vintage para incrementar o bar molhado de seu cliente. Ou, de acordo com John Stivale e Steven Graffam, fundadores da empresa de design Stivale-Graffam Home, sediada em Nova York, você pode fazer ou escolher pinturas como esta da Artexplore. Como a moldura pode ser cara, Fineman sugere alguns truques. Primeiro, compre uma moldura barata e peça para a loja de molduras fazer uma textura para instalar a arte. Se você precisar cobrir muito espaço na parede e não quiser pagar por uma pintura grande, combine uma obra menor com uma moldura maior.

Cortinas bem escolhidas podem suavizar o espaço, criar uma sensação de aconchego. Foto: twopagescurtains via twopagescurtains.com

Busque a aparência do luxo

18. Não se esqueça das janelas: “Cortinas bem escolhidas podem suavizar o espaço, criar uma sensação de aconchego e fazer com que o teto pareça mais alto”, diz Samson. Para tetos com menos de 2,70 metros, ele recomenda opções de linho e veludo da Ikea. Para um pouco mais de luxo, ele recorre à TwoPages, especialmente à coleção Patti, com linho europeu.

19. Pinte de preto: “A pintura é uma das maneiras mais fáceis e econômicas de deixar sua casa mais personalizada”, diz Zoë Feldman, fundadora e designer de uma empresa em D.C. Com uma camada de tinta preta brilhante da Fine Paints of Europe, ela modernizou uma mesa que virou bar. Ela também deu uma aparência mais personalizada aos armários brancos da cozinha do cliente pintando-os de Black Beauty, da Benjamin Moore.

Publicidade

20. Instale dimmers: Às vezes, o luxo se resume aos pequenos detalhes. Para dar um up no seu espaço, não os deixe de fora da lista, diz Jenny J. Norris, da Jenny J Norris Interiors, de Nova York. “Ao permitir que você controle a quantidade de luz nos cômodos, os dimmers ajudam a criar um ambiente e uma atmosfera mais íntima”, diz ela. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU