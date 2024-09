O que é aromaterapia e como incorporar a prática sem atrapalhar a decoração da casa

A técnica usa óleos essenciais derivados de plantas em aromatizadores de ambiente ou diretamente no corpo e pode ajudar em sintomas como tensão pré-menstrual (TPM), menopausa e na saúde preventiva. É sempre importante consultar um profissional especializado na prática, porque alguns óleos devem ser evitados em gestantes, idosos e crianças, por exemplo.

O termo ‘Aromaterapia’ foi criado na década de 1920, por René-Maurice Gattefossé, o que permitiu que o estudo sobre os óleos essenciais se tornasse uma disciplina com aplicação terapêutica. O tratamento com aromaterapia envolve uma consulta, na qual se realiza uma análise para identificar o histórico médico e o estilo de vida do paciente e, então, se prepara uma formulação personalizada de óleos para o tratamento.