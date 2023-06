Chris Hemsworth revela amizade com surfista Ítalo Ferreira e admiração por atletas brasileiros

De visita ao Brasil para participação no Tudum: Um Evento Mundial para Fãs realizado pela Netflix e que começou nesta sexta-feira, 17, o ator Chris Hemsworth, astro de “Thor” e “Resgate 2″, revelou uma amizade com o atleta brasileiro Ítalo Ferreira. “Ele estava mandando mensagem tentando me arrastar para uma piscina de onda”, disse.

Fala do ator foi feita durante entrevista ao Podcast Podpah apresentado Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico) na noite desta sexta-feira, 17, na qual também contou ter conhecido o surfista Pedro Scooby.

“Gabriel Medina, Felipe Toledo. Vocês têm alguns dos melhores surfistas do mundo, se não os melhores. Os australianos estão tentando alcançar!”, disse o australiano que rendeu elogios aos atletas brasileiros.

Chris Hemsworth no Podpah Foto: Reprodução de vídeo/Youtube/Podpah

Além das amizades, Chris também falou sobre a carreira e o novo filme ‘Resgate 2′ lançado pela Netflix. Em certo momento, o ator conta sobre como foi sua vida após o filme ‘Thor’ da Marvel, que foi um dos principais de sua carreira.

Segundo o ator ele se sente muito grato pelo que foi o filme em sua carreira, mas avaliou que demorou muito para conseguir ser chamado para outros tipos de personagens que não circulassem ao redor do universo do super-herói.

“Por isso foi bem empolgante fazer esse filme (O Resgate), é uma franquia original, uma história diferente. A gente está sempre buscando oportunidade para trabalhar com pessoas diferentes, que somam com coisas diferentes, para você não ficar rotulado, não ficar em uma caixinha”, disse.

O australiano interpreta o super-herói desde 2011, o personagem foi um dos mais importantes da Marvel nos cinemas, e acabou ganhando quatro filmes próprios, incluindo “Thor: Amor e Trovão”, lançado no último ano, e integrou o time de “Os Vingadores”.

Durante o programa, os apresentadores também levaram uma porção de açaí para o ator que revelou já ter provado fora do Brasil e ter gostado muito. “Esse aqui é melhor”, disse e também ofereceu uma especiaria australiana para Igão e Mítico.





Quais outros artistas internacionais estarão no TUDUM?

A Netflix anunciou que o TUDUM deste ano terá Arnold Schwarzenegger, de FUBAR, Chase Stokes, de Outer Banks, Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley, de 3 Body Problem, Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey, de The Witcher, Zack Snyder, Deborah Snyder e Sofia Boutella, de Rebel Moon, Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt, de Agente Stone, Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu, de Avatar: The Last Airbender e Sam Hargrave, de Resgate 2.

Outros nomes confirmados são Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar, de One Piece, André Lamoglia e Valentina Zenere, de Elite, Nicola Coughlan, de Bridgerton, India Amarteifio e Corey Mylchreest, de Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison e Darren Barnet, de Eu Nunca…, Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda e Vedang Raina, de The Archies, Aria Mia Loberti e Louis Hofmann, de Toda Luz Que Não Podemos Ver - e os brasileiros Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas, de Sintonia.