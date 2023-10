Amigos tatuam dia cancelado do Tomorrowland Brasil: ‘Deu tudo errado’; veja vídeo

Um grupo de amigos que esperava aproveitar ao máximo a experiência do Tomorrowland Brasil decidiu tatuar a data do festival, mas acabou sendo surpreendido pelo cancelamento dos shows nesta sexta-feira, 13.

O evento foi suspenso devido às fortes chuvas na região de Itu, no interior de São Paulo, onde as apresentações ocorrem, impedindo que os amigos vivessem a data que já estava marcada no corpo.

Amigos tatuaram brasão do Tomorrowland e data que foi cancelada pelo festival. Foto: @anajuliaasouzaa via Instagram

A situação foi compartilhada pela jovem Ana Júlia Souza em uma publicação no Instagram. Na vídeo, ela aparece em um estúdio de tatuagem marcando na pele o brasão do festival e a data que compareceria.

Além dela, três amigos também fizeram a tatuagem. “Um ingresso, um sonho e uma tattoo… deu tudo errado”, escreveu a jovem. Já no vídeo, ela disse para as pessoas nunca brincarem com uma sexta-feira, 13, dia que é associado ao azar.

Assista:

Cancelamento do Tomorrowland Brasil

Os shows que aconteceriam nesta sexta-feira, 13, no Tomorrowland Brasil foram cancelados. O anúncio foi feito nas redes sociais do festival que acontece em Itu, São Paulo.

Segundo comunicado, a chuva desta quinta-feira, 12, causou grandes danificações na estrutura do evento. A programação de apresentações do sábado segue confirmada.

“Prezados visitantes, devido aos fortes temporais, chuvas e alagamentos durante o dia de ontem, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso estão muito danificadas. Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro”, informou a equipe do festival em nota. Saiba mais aqui.