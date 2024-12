Arrasta pro lado: Tinder lança retrospectiva anual com assuntos e rankings que bombaram em 2024

Com o fim de 2024 se aproximando, as retrospectivas do ano se tornam cada vez mais comuns. O Tinder, aplicativo de relacionamento, não ficou de fora da tendência e lançou nesta terça-feira, 3, um balanço do que mais atraiu os brasileiros na hora da paquera e do namoro.

De acordo com a empresa, a pesquisa foi feita pela própria companhia com os dados das bios dos usuários, entre 1º de janeiro e 1º de outubro de 2024. Intitulado “Year In Swipe”, o levantamento destacou as principais tendências dentro do aplicativo e indicou que o relacionamento aberto foi o tipo de vínculo afetivo mais procurado pelos usuários nacionais.

Em 2024, o relacionamento aberto foi o tipo de paquera mais procurada por brasileiros no Tinder. Foto: Divulgação/Tinder

PUBLICIDADE Nesse tipo de compromisso, o casal concorda em permitir que ambas as partes se relacionem com outras pessoas. Há, no entanto, regras diferentes para cada combinação: alguns casais proíbem envolvimento emocional, enquanto outros só permitem beijo, mas não sexo. O acordo, feito entre as partes, vem se popularizando nos últimos anos e foi o grande destaque do Tinder em 2024. Outras opções que também foram bastante requisitadas foi a do ficante — um relacionamento sem envolvimento emocional —, do conversante — onde as coisas ficam apenas na conversa — e do trisal — uma relação que envolve três pessoas. Em contrapartida, um termo se destacou: red flag, ou bandeira vermelha em português.

Trata-se de um sinal que o seu pretendente talvez não seja um bom partido ou tenha algum comportamento que possa ser problemático. A palavra viralizou nas redes sociais e passou a servir como base de avaliação em encontros e estágios iniciais de um relacionamento. “Se esse homem tiver muitas red flags, fuja!”, diz um dos memes mais populares sobre o assunto.

Principais Comportamentos e Tendências de Relacionamento

Relacionamento aberto Ficante Trisal Red flag Conversante

E para aqueles que continuam procurando um relacionamento, o aplicativo também destacou algumas das tendências que foram mais compartilhadas pelos usuários brasileiros. Entre gostos culturais favoritos, palavras utilizadas nas descrições dos perfis e estilos de comunicação, as listas a seguir indicam o que mais bombou no Tinder em 2024.

Publicidade

Interesses em Alta

Video game Spa Playlists Heavy Metal Músicas novas

Palavras Que Mais Cresceram nas Bios

Rede Explorar Misterioso Profundas Valorizo

Top Estilos de Comunicação

Melhor falar pessoalmente Fico no WhatsApp o dia todo Demoro pra responder no WhatsApp Fico o dia inteiro no Whats Gosto de falar no telefone

Top Séries de TV

Um Dia BBB A Fazenda The Boys House of the Dragon

Publicidade

Top Filmes