Casal encontra diversas garrafas de rum escondidas na parede de casa; veja vídeo

Um caso inusitado surpreendeu a internet nesta semana. Um casal de Nova Jersey, nos Estados Unidos, descobriu que diversas garrafas de rum, uma bebida alcoólica, estavam escondidas dentro da parede da própria casa. Os dois tinham se mudado recentemente e estavam há poucos dias morando no novo lar quando uma forte tempestade alagou todos os cômodos do local.

Ao investigarem a causa, encontraram 99 garrafas escondidas. Cathy Aukamp e Roy Aukamp decidiram filmar a retirada de parte dessas bebidas das paredes e o vídeo, divulgado no Instagram, viralizou.

Casal de Nova Jersey, nos Estados Unidos, encontra várias garrafas de rum na parede de casa Foto: Reprodução/Instagram/@cataukamp

“Meu marido teve que remover o gesso molhado e todas essas garrafas caíram de uma das paredes”, disse Cathy em entrevista ao portal Cater News. Segundo ela, a reação que os dois tiveram foi de “pura descrença”.

Nos comentários, alguns seguidores brincaram com a situação e outros apresentaram preocupação com o antigo morador. Cathy contou que o proprietário anterior viu o vídeo e entrou em contato com o casal.

“A pessoa que fez isso viu o vídeo depois que ele se tornou viral, entrou em contato e disse que havia centenas de outras [garrafas], mas que agora está sóbrio há três anos”, contou. Segundo Cathy, as bebidas eram escondidas por meio de um buraco que havia no teto da casa, no qual o morador jogava as garrafas. Ela ainda compartilhou como ficou a sua casa após retirar boa parte das paredes.