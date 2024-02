Conheça Winky, a gatinha ‘influencer’ que foi comparada com Emma Stone e outros famosos

Winky, uma gatinha famosa nas redes sociais, voltou a chamar a atenção de internautas por conta de semelhanças com celebridades. Desta vez, o animal está sendo comparado com a atriz americana Emma Stone.

A gatinha ficou popular na internet devido aos seus olhos esbugalhados, que também são uma das semelhanças apontadas entre a gata e a protagonista do filme Pobres Criaturas. No longa indicado ao Oscar, a artista está caracterizada com longos cabelos escuros, fazendo seus olhos se destacarem mais. Veja a comparação:

Emma Stone em 'Pobres Criaturas' e a gatinha Winky. Foto: Atsushi Nishijima/Searchlight Pictures/Divulgação e Instagram/@winkythedwarfcat

PUBLICIDADE Winky já acumula mais 1 milhão de seguidores no TikTok e 380 mil no Instagram. De acordo com o jornal Metro, do Reino Unido, o animal tem nanismo felino, causado por um defeito genético raro que leva ao desenvolvimento de características desproporcionais e de tamanho menor. Atualmente com quatro anos, ela foi resgatada por Tim Spencer, de 35 anos, e sua mulher, Heather, 32 anos, de um abrigo em Idaho, nos Estados Unidos. Ainda segundo o jornal, o casal estava trabalhava como voluntário no abrigo e se apaixonou pela gatinha.

Foi por conta do nanismo felino que Winky desenvolveu os olhos esbugalhados que a deixaram famosa. Além de Emma Stone, ela já foi comparada com celebridades como Rami Malek (o Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody), Jeremy Allen White (de The Bear) e Rowan Atkinson (o Mr. Bean).