Jovem viraliza ao mostrar itens da casa toda pintados de azul pela mãe, que explica motivo; assista

A maquiadora Jamily Alves viralizou nas redes sociais após mostrar que a mãe havia pintado todos os móveis e eletrodomésticos da casa de azul. No vídeo, que já soma mais de 1 milhão de visualizações no TikTok, a jovem filmou os itens do imóvel que ganharam o “toque especial”, como o liquidificador e até flores que faziam parte da decoração.

“Gente, a ‘mainha’ pintou tudo de azul. A cozinha todinha”, disse Jamily na publicação. Até mesmo o fogão e a máquina de lavar foram tingidos. “E, minha gente, foi a casa toda”, continuou ela, que mostrou objetos de outros cômodos da casa, como um relógio e um violão. Assista:

Em um vídeo publicado posteriormente, a mãe de Jamily apareceu explicando o motivo de ter pintado os itens da casa de azul. Segundo ela, a cor lhe transmite “paz”.

“Eu quero paz. O azul é paz”, comentou. “Ou é branco?”, questionou.