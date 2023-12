Menina britânica de mãe brasileira viraliza ao ‘reclamar’ de sotaque mineiro; veja vídeo

Uma menina britânica de mãe brasileira viralizou nas redes sociais nesta semana após aparecer reclamando das dificuldades de aprender o português com sotaque mineiro. Assista ao vídeo acima.

O vídeo foi publicado pela mãe da menina, a influenciadora Marielle Bailey, que é natural de Minas Gerais, mas mora no interior da Inglaterra, no Reino Unido, com os dois filhos e o marido, que é britânico.

“Você sabe que mamãe é mineira, então fica mais difícil de aprender o português. Por exemplo, toda coisa que eu quero saber o nome chama trem: ‘pega esse trem’”, diz a menina, que é chamada pela mãe de Vita (não está claro se esse é o nome ou apelido dela).

Em seguida, ela opina que, na Inglaterra, existem vários termos para explicar quando um alimento já não está mais bom, como “rotten” (podre) e “moudy” (mofado), mas que o sotaque mineiro só usa uma opção. “Tá ‘bão’ não. Esse trem está ruim. Tá ‘bão’ não”, diz ela.

Marielle Bailey e a filha, que viralizou ao comentar dificuldades do sotaque mineiro. Foto: Reprodução/Instagram/@ellemarie_bailey

Os vídeos da menina são comuns no perfil de Marielle, que busca mostrar o cotidiano de uma família morando no interior da Inglaterra.

Em outras publicações, Vita, que tem 9 anos, já falou sobre as diferenças entre o Brasil e o Reino Unido, coisas que gosta ou não no nosso País e como é o seu dia a dia na Inglaterra. Veja um exemplo:

O Estadão entrou em contato com Marielle para comentar o vídeo que viralizou, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto.