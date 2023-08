Motoboy que viralizou com recado fofo da filha na mochila é homenageado no ‘Encontro’; relembre

Nesta sexta-feira, 10, o programa Encontro com Patrícia Poeta homenageou o motoboy Bruno Malher para o Dia dos Pais. O profissional viralizou na internet em 2020 ao circular pelas ruas de São Paulo com um recado fofo de sua filha Melissa, hoje com 11 anos, na mochila de entregas.

A mensagem, que dizia “Motorista, cuidado com o meu papai. Eu amo ele mil milhões”, emocionou milhares de pessoas na ocasião e Bruno ficou conhecido por ser o “motoboy mais amado do Brasil”.

Bruno não fazia ideia da supresa quando chegou ao palco do programa e viu a sua mulher e filha na plateia. “Elas foram cúmplices nessa surpresa para você. Na verdade, é para desejar um Feliz Dia dos Pais em homenagem a todos os papais do Brasil. Você é um paizão, nós já conhecemos a sua história desde 2020″, disse Patrícia Poeta.

Homenagem no Encontro para o Dia dos Pais Foto: Reprodução/TV Globo

Bruno se emocionou ao ouvir as declarações da mulher e da filha. “Ele é um paizão, um homem muito forte e um companheiro maravilhoso”, ressaltou a parceira. Durante a conversa, Patrícia Poeta o questionou sobre o que ele havia trazido na mochila, já que ele não sabia que o presente estava lá dentro.

Ao abrir, Patrícia tirou uma embalagem de isopor que estava com o recado: “Papai, aqui tem um vale presente para você. Esperamos que goste”, leu Bruno antes de receber uma nova mochila para realizar as suas entregas, agora com um recado em referência à música Hey Ho! Let’s Go, da banda Ramones, e atualizado para o plural: de Melissa e Leonardo, o caçula da família.

“Cuidado com o nosso fã de Ramones. Amamos ele mais que Rock n’ Roll. Let’s go papai”, dizia.

Motoboy recebe homenagem no Encontro Foto: Reprodução/TV Globo

Veja a repercussão:

Relembre a história

Em 2020, Bruno viralizou na internet após um motorista tirar uma foto da sua mochila com o recado da filha e publicar na internet. Internautas se emocionaram com o aviso fofo e o profissional ficou conhecido como o “motoboy mais amado do Brasil”.