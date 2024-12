Pug: Cuidados, características e como garantir vida saudável mesmo com predisposição à obesidade

Pugs são baixinhos com rostos enrugados e olhos grandes. Acredita-se que a raça tenha sido criada na China, sendo considerada uma das mais antigas do mundo, com origens que remontam a antes de 400 A.C. Os pequeninos eram muito valorizados pela nobreza chinesa.

Pugs são uma raça antiga de cães, cujos primeiros registros datam de 400 anos A.C. na China, onde eram muito populares. Foto: Mochalova Anna/Adobe.Stock

PUBLICIDADE Mas eles não eram populares apenas na China. Os pugs tiveram seu momento também na Europa, onde se tornaram cães de algumas casas reais, incluindo a Casa de Orange na Holanda. Esse posto foi conquistado depois que um cãozinho chamado Pompey salvou a vida do príncipe dessa casa, de acordo com relatos históricos. Segundo o médico veterinário Pedro Risolia, os pugs são “conhecidos por sua personalidade afetuosa e companheira”. Tudo isso já é mais que suficiente para justificar a escolha de cães dessa raça para adoção. Abaixo, estão algumas considerações sobre os nobres animais.

Publicidade

Quais são as principais características do pug?

O pug é uma raça pequena, de corpo compacto e musculoso, com focinho achatado e cauda enrolada. Eles adoram estar perto dos donos e são ótimos para ambientes internos.

Podem crescer entre 30 e 36 cm quando macho e entre 25 e 30 cm, se fêmea. Quanto ao peso, costumam ir até cerca de 8 kg. Possui pelos curtos e lisos, que podem ser nas cores bege, prata, preta ou fulvo, uma espécie de castanho-amarelado. Eles costuma viver entre 12 e 15 anos.

Os cães se adaptam bem em ambientes pequenos, como apartamentos, desde que sejam obedecidas as rotinas de exercícios. Apesar de serem amigáveis, facilitando o convívio com crianças, a socialização precoce e o treinamento positivo são importantes para garantir que sejam bem-comportados e sociáveis.

É importante garantir uma atividade física para os pugs, mas tem que ser algo leve porque eles têm certa propensão a apresentarem problemas respiratórios por serem braquicefálicos. Foto: maywhiston/Adobe Stock

Como garantir que o Pug tenha uma vida saudável, mesmo com predisposição à obesidade?

A predisposição à obesidade e a tendência ao ganho de peso é um problema comum a pugs. De acordo com Risolia, é necessário que os tutores estejam sempre atentos à alimentação do animal. “É importante monitorar a dieta do pug e fornecer uma ração de alta qualidade, evitando petiscos”, comenta o profissional.

Publicidade

Além disso, é também importante garantir uma atividade física a esses cães. No entanto, vale a pena ressaltar que os exercícios precisam ser leves, já que estes animais também têm certa propensão a apresentarem problemas respiratórios por serem braquicefálicos - conhecidos por terem uma cabeça “achatada” e focinho “encurtado”.

Existe uma alimentação indicada para esses animais?

Já que eles podem ter problemas com ganho de peso, “é recomendada uma alimentação balanceada e para cães pequenos, porém sempre observando e controlando o consumo de calorias para evitar o sobrepeso”, aponta o veterinário. Ainda segundo ele, algumas fórmulas específicas para raças braquicefálicas ou de porte pequeno também podem ser uma boa escolha.

Qual a rotina de exercícios indicada para esses bichos?

Mesmo sendo cães de porte pequeno, pugs precisam de exercícios diários leves a moderados, como explica Risolia. “Caminhadas curtas e brincadeiras dentro de casa são suficientes, mas deve-se evitar exercícios intensos e em dias quentes devido aos problemas respiratórios”, comenta o profissional.

Nesse caso, pode-se aproveitar o fato de serem uma raça que adora brincar para praticar a atividade física necessária e evitar a obesidade.

Publicidade

Pugs precisam de uma dieta balanceada, além de exercícios leves Foto: Maksym Zaitsev/adobe.stock

Quais os cuidados que precisamos ter com os problemas respiratórios dessa raça?

Por serem braquicefálicos, os pugs têm tendência a dificuldades respiratórias e superaquecimento. “Evite expô-los a altas temperaturas, não os exercite em excesso e mantenha um ambiente fresco e, caso apresentem dificuldade respiratória, é importante consultar um veterinário o mais rápido possível”, indica Risolia. Outros cuidados O rosto desses animais são cheio de enrugações, por isso é necessário limpá-las regularmente a fim de evitar infecções e irritações. Como também tem olhos salientes, os famosos olhos esbugalhados, eles podem ser propensos a lesões. Por isso é importante ter atenção e evitar objetos pontiagudos ou brincadeiras muito brutas. Dicas para quem quer adotar um pug

Atenção à alimentação: é importante monitorar a dieta e evitar petiscos em excesso. Escolha uma ração de alta qualidade e controle rigorosamente as calorias que oferece ao seu bichinho

é importante monitorar a dieta e evitar petiscos em excesso. Escolha uma ração de alta qualidade e controle rigorosamente as calorias que oferece ao seu bichinho Exercícios leves: Pugs precisam de exercícios como caminhadas curtas ou brincadeiras em casa. Evite exercícios intensos ou em dias quentes, pois essa raça é propensa a problemas respiratórios

Pugs precisam de exercícios como caminhadas curtas ou brincadeiras em casa. Evite exercícios intensos ou em dias quentes, pois essa raça é propensa a problemas respiratórios Superaquecimento: Como todos cães braquicefálicos, eles têm maior dificuldade para respirar e podem superaquecer facilmente. Não os exponha a altas temperaturas e garanta que eles sempre estejam em ambientes frescos

Como todos cães braquicefálicos, eles têm maior dificuldade para respirar e podem superaquecer facilmente. Não os exponha a altas temperaturas e garanta que eles sempre estejam em ambientes frescos Saúde respiratória: esteja sempre atento a qualquer dificuldade para respirar e evite esforços excessivos