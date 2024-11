Shih Tzu: Conheça as características, o comportamento, os cuidados e problemas comuns da raça

Shih Tzu é uma raça de porte pequeno com uma pelagem longa e personalidade afetuosa. Eles são originários da China, tendo sido criados para serem cães de companhia da nobreza chinesa. Os animais desta raça costumam ser companheiros, adoram estar próximos aos tutores e, em geral, se dão bem com crianças.

Shih Tzus são cães de pequeno porte com pelagem longa e personalidade afetuosa, costumam ser companheiros e adoram estar próximos aos tutores. Foto: Mary Swift/adobe.stock

PUBLICIDADE No entanto, quem quiser ter um destes em casa precisa estar alerta aos potenciais problemas de saúde que eles podem adquirir. “Especialmente oculares devido aos seus olhos grandes e proeminentes”, aponta o médico veterinário Pedro Risolia. Shih Tzus costumam pesar entre 4 e 7 kg e chegam a medir entre 20 e 28 centímetros. Esses baixinhos e carinhosos têm uma pelagem longa, que precisa de cuidados regulares, olhos grandes e redondos, além do focinho achatado, que também inspira cuidados. Conheça melhor os cães dessa raça logo abaixo.

Quais são as principais características dessa raça?

O Shih Tzu é um cão de pequeno porte, com uma pelagem longa e densa, olhos grandes e um focinho curto. Os animais desta raça são conhecidos por serem companheiros leais e dóceis. “São ótimos cães de companhia, o que os torna muito apegados à família”, aponta Pisolia.

Eles também são famosos por sua natureza tranquila e amigável. Definitivamente, não é uma raça de cão agressiva e tende a ser amigável mesmo com estranhos. Além disso, são relativamente fáceis de treinar, embora também possam ser um pouco teimosos.

Como é o comportamento desses animais?

Shih Tzus costumam ser cães muito tranquilos. No entanto, eles podem ser bastante brincalhões e adoram estar perto dos tutores. Por serem tão apegados também gostam de participar de todas as atividades familiares. Não se admire se ele resolver ficar por perto quando você estiver com sua família vendo um filme e comendo pipoca.

Publicidade

Shih Tzus podem ser brincalhões e, como são apegados aos tutores, adoram participar das atividades familiares. Foto: studio Hoto/adobe.stock

“Embora tenham momentos de energia, eles não são hiperativos e se adaptam bem à vida em ambientes fechados”, diz Pisolia. Isso faz com que eles consigam viver tranquilamente em apartamentos e residências pequenas.

Sua personalidade é inversamente proporcional ao seu tamanho. Muitas vezes mostram-se corajosos e confiantes. Além disso, são bons companheiros para crianças e outros animais, desde que bem socializados.

Que tipos de cuidados eles precisam?

“Os Shih Tzus têm predisposição a alguns problemas de saúde, especialmente oculares devido aos seus olhos grandes e proeminentes”, diz o médico veterinário. Segundo Pisolia, entre os problemas mais comuns estão úlceras de córnea e inflamações oculares. “Por isso é importante manter os pelos ao redor dos olhos aparados e limpos, além de observar sinais de irritação, como vermelhidão ou lacrimejamento excessivo”, continua o profissional.

Por eles serem animais de pelagem longa, precisam de cuidados constantes como escovação diária para manter os pelos sem nós. Com relação aos banhos, eles podem ser dados a cada 2 a 4 semanas com xampus específicos para cães com tosas regulares.

Assim como Bulldogs Franceses, eles têm focinho curto (braquicefálico), por isso podem ter problemas respiratórios, especialmente em climas muito quentes ou úmidos. Por isso, é importante que eles vivam em ambientes frescos e ventilados. Também é importante evitar longas exposições ao sol.

Os olhos grandes podem ser entrada de infecções, por isso é importante cuidar dessa região nestes animais. Foto: Dogs /adobe.stock