A influenciadora Ariadne Barros, de 27 anos, viralizou nas redes sociais quando contou que seu marido, Carlos Júnior, 27, é, na verdade, irmão da sua irmã. Casados desde fevereiro de 2022, eles não tem nenhum parentesco. Veja acima.

Tudo começou quando Joarez casou com Jussara e teve Janine, a primogênita. O casal se separou e ambos conheceram outras pessoas.

Joarez se casou com Adriane e teve Ariadne. Já Jussara, conheceu Carlos, com quem teve Carlos Júnior. Para completar, o casal que viralizou nas redes sociais nasceu no mesmo ano, com quatro meses de diferença.

Desta forma, Janine é irmã de Ariadne por parte de pai; e irmã de Carlos Júnior por parte de mãe. O casal não tem nenhum parentesco.

Da esquerda para a direita: Janine, Joarez, Carlos, Jussara e Adriane. Foto: Arquivo pessoal

Ao Estadão, Ariadne Barros conta que ela e Carlos Júnior começaram a namorar ainda na adolescência, aos 13 anos. “Eu morava em Feira de Santana com meu pai e meu marido morava com a minha irmã, em Salvador. Todas as minhas férias da escola, de todos os anos, eu passava em Salvador. Acabou que, em um desses anos, a gente começou a ficar”, revela ela.

A reação da família com a notícia do namoro foi bem aceita. “Foi extremamente tranquilo, apesar de todo mundo estar bem surpreso. Como a família era bem amiga, meu pai já conhecia a família dele desde pequeno, então foi super tranquilo por isso”, disse.

Como Ariadne e Carlos Júnior moravam em cidades diferentes, os primeiros 11 anos do namoro foram à distância. Revezando, eles visitavam um ao outro nos finais de semana. A viagem costumava ser feita de ônibus — ou até na carona dos pais. “Ou eu ia para a casa dele, passava sexta, sábado e domingo e voltava na segunda-feira, ou ele vinha para a minha casa”, contou.

A influencer contou que eles se conhecem desde a infância, mas descarta qualquer desavença entre os parentes. “Nossas famílias sempre foram amigas. Nunca houve ciúmes das partes — nem do meu pai com meu sogro e nem da minha sogra com a minha mãe. Sempre houve maturidade. Apesar do meu pai e minha sogra serem separados, eles se tornaram amigos por conta da filha em comum”, completou.

Quem mais estranhou a história foi Janine, irmã do casal. “Realmente, para ela, é um pouco complicado. Ela sai na rua com a gente e fala: ‘Olha, esses daqui são meus irmãos, mas meus irmãos são casados (risos)’. É estranho, mas ela foi muito tranquila também”.

Ariadne é casada com Carlos Júnior, meio-irmão de sua irmã Foto: Reprodução/Instagram/@ariadnembarros

No entanto, o seu avô paterno não entende a relação entre Ariadne e Carlos Júnior. “Como ele conheceu a primeira esposa de meu pai, ele não entende como hoje eu sou casada com o filho dela… Tentei explicar e pra ele ‘é demais’. Ele preferiu aceitar e deixar para lá”, comentou ela ao Estadão.

O casal oficializou a união em fevereiro do ano passado e não tem filhos, mas Ariadne disse que eles pretendem ter. “Por enquanto, só temos um cachorrinho”, afirmou ela.