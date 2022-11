Sylvester Stallone fala como se sente com 76 anos: ‘Não há nada de gracioso em envelhecer’

Publicidade

Nesta segunda-feira, 7, Sylvester Stallone falou, em conversa com o The Hollywood Reporter sobre sua relação com os 76 anos e como a carreira pressiona ainda mais a estética do ator. O astro afirmou que se sente maduro, mas que não consegue se achar “gracioso” ao envelhecer, como as pessoas sugerem.

“Eu me sinto muito imaturo. Eu sempre fui avesso à citação ‘Aja com sua idade’. Ou ‘Envelhecer graciosamente’. Como você envelhece graciosamente? Não há nada de gracioso em envelhecer.”

Stallone é roteirista-ator-diretor de Rocky e Rambo, já atuou em mais de 50 filmes que juntos arrecadaram cerca de US$3 bilhões nas bilheterias. De acordo com o Internet Movie Database, base de dados online, ele é um dos poucos atores que já estrelou um filme que liderou as bilheterias aos finais de semana durante seis décadas consecutivas.

“Quanto mais velho fico, mais tento abraçar minha criança interior. A única maneira de realmente sentir minha idade é porque tive muitas lesões. Eu fiz cinco operações nas costas, três fusões no pescoço, ambos os ombros, joelhos, tornozelos, punho – você escolhe.”

Ao ser questionado pelo jornalista, sobre como o ator mudou nestes últimos 10 anos, o astro respondeu que mudou demais: “Quando olho para trás em minhas citações, penso: ‘Deus, um pouco de humildade teria sido bom’. Eu mudei muito”, diz o astro.

Há uma cena de Tulsa King, produção que está atuando agora, onde seu personagem, Dwight, dorme com uma mulher e então ela pergunta quantos anos ele tem. Ele diz que tem 75 anos e ela foge da sala horrorizada. O ator comenta que se sentiu quase pedindo desculpas por sua idade.

“Eu sou o cara mais velho no set da série. Eu poderia ser o avô de algumas daquelas pessoas. Então [a cena] foi bastante lisonjeira e também bastante deprimente”, completa.

O que Sylvester Stallone está fazendo agora?

O ator está de volta com seu primeiro programa de TV: Tulsa King, da Paramount +, a mais recente série do co-criador de Yellowstone, Taylor Sheridan. Stallone interpreta um mafioso libertado da prisão que está exilado em Oklahoma para reconstruir seu império do crime.

Há também o primeiro reality show de Stallone, que narrará sua vida doméstica, como Keeping Up With the Kardashians.