Taylor Swift: Sabrina Carpenter confunde e agradece ao Rio em show de abertura em SP

A primeira apresentação de Taylor Swift em São Paulo acontece na noite desta sexta-feira, 24. No show de abertura, Sabrina Carpenter confundiu a capital paulista com o Rio de Janeiro ao agradecer os fãs.

O momento acabou viralizando nas redes sociais e virou meme. Nos registros, é possível ver a artista dizer: “Obrigado, Rio”. Imediatamente, ela percebe o erro e, rindo, corrige:

“Ai meu Deus, São Paulo”. Sabrina esteve no Brasil recentemente como atração no MITA Festival, que ocorreu em São Paulo e no Rio entre o final de maio e começo de junho.

A cantora Sabrina Carpenter abre o show de Taylor Swift no Alianz Parque, em Sao Paulo. Foto: TABA BENEDICTO

Em 2019, ela veio ao País para um pocket show de divulgação do disco Singular Act I. Antes disso, abriu os shows de Ariana Grande em 2017, também no Rio e na capital paulista.

Dona de faixas como Nonsense, hit do TikTok, a artista é ex-estrela da Disney, tem filme de sucesso na Netflix e foi envolvida em boatos de rixa com Olivia Rodrigo. Saiba mais sobre Sabrina Carpenter aqui.