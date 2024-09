Vídeo: Cachorro persegue e morde a cauda de um tubarão em mar na Espanha e viraliza; veja

Um curioso vídeo em que um cachorro persegue e morde a cauda de um tubarão viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Publicado pelo usuário @davidlopeze no TikTok há quatro dias, a gravação já alcançou a marca de 10 milhões de visualizações nesta quinta-feira, 26.

Cachorro persegue tubarão em praia na Espanha. Vídeo viralizou nas redes sociais. Foto: Reprodução de vídeo/@davidlopeze via TikTok

De acordo com a informação do vídeo, a cena aconteceu em um mar ao sul da Espanha, em uma praia na província de Alicante, que fica na chamada Costa Blanca do país europeu.

O tubarão nadava próximo à praia e chamou a atenção do cachorro, que nadou até ele.

Veja o vídeo abaixo: