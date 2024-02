Deborah Secco se fantasia de ‘Tiazinha’, grava música e recria clipe com Vinny para o carnaval

Para se fantasiar no carnaval de 2024, a atriz Deborah Secco “viajou” até os anos 1990 para reviver uma personagem clássica dos programas dominicais: a Tiazinha, interpretada por Suzana Alves. Para completar a produção carnavalesca, a atriz se uniu com o cantor Vinny para recriar o clipe de “Uh! Thiazinha”. A paródia foi divulgada nas redes sociais de Deborah.

No vídeo publicado no Instagram, a atriz divulgou as imagens do ensaio fantasiada de Tiazinha para uma festa e comentou sobre sua inspiração. “Carnaval da Dedé Mulheres Livre. Dia 1. Referência de sensualiza - Tiazinha - foi maior sex-symbol do Brasil nos anos 90″, escreveu na publicação.

Além do clipe para o carnaval, a atriz e o cantor também gravaram uma versão de estúdio da música inicialmente lançada em 1999, do álbum “Tiazinha faz a festa”, que agora foi divulgada nas plataformas de streaming de áudio.

Assista ao clipe.