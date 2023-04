5 Seconds of Summer divulga datas de shows no Brasil; veja como comprar

Nesta terça-feira, 11, a banda 5 Seconds of Summer divulgou as datas dos dois shows que fará no Brasil em 2023. O grupo já havia anunciado que passaria pelo País, mas os dias ainda não tinham sido revelados.

As apresentações acontecem no dia 23 de julho, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, e no dia 25 de julho, em São Paulo, no Espaço Unimed, o antigo Espaço das Américas.

No Rio, haverá pré-venda somente na bilheteria oficial nesta quarta, 12 de abril, a partir das 10h. Para a capital paulista e para o público geral, os ingressos começam a ser vendidos na quinta, 13, às 10h no site da Ticketmaster Brasil e às 12h nas bilheterias oficiais.

Os preços variam entre R$ 220 (pista meia entrada) e R$ 720 (mezanino inteira). O valor pode ser parcelado em até três vezes e, na bilheteria física, não há cobrança de taxa de conveniência.

O 5 Seconds of Summer vai apresentar as músicas do disco 5SOS5. Nesta sexta-feira, 14, o grupo australiano vai lançar o álbum ao vivo The Feeling of Falling Upwards – Live from The Royal Albert Hall, gravado em Londres, no Reino Unido.

Em entrevista ao Estadão, em setembro de 2022, a banda já havia mencionado o desejo de retornar ao Brasil. Eles já tiveram passagens pelo País para shows solo e para uma apresentação no Rock in Rio 2017.





SERVIÇO - THE 5 SECONDS OF SUMMER SHOW

RIO DE JANEIRO

Data: 23 de julho de 2023 (domingo)

Horário abertura dos portões: 19h

Horário do show: 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo. Rio de Janeiro-RJ

Classificação etária: 16 anos. Menores, de 8 a 15 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

PISTA - R$ 220 meia entrada e R$ 440 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 340 meia entrada e R$ 680 inteira

MEZANINO - R$ 360 meia entrada e R$ 720 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Vivo Rio

Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo. Rio de Janeiro-RJ

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 10h às 18h. Em dias de shows o horário de atendimento pode sofrer alterações.





SÃO PAULO

Data: 25 de julho de 2023 (terça-feira)

Horário abertura dos portões: 19h30

Horário do show: 21h30

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795 Barra Funda São Paulo - SP

Classificação etária: 16 anos. Menores, de 8 a 15 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS:

PISTA - R$ 220 meia entrada e R$ 440 inteira

PISTA PREMIUM - R$ 340 meia entrada e R$ 680 inteira

CAMAROTE - R$ 350 meia entrada e R$ 700 inteira

MEZANINO - R$ 360 meia entrada e R$ 720 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 Barra Funda São Paulo - SP

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 10h às 18h e sábado das 10h às 14h Em dias de shows o horário de atendimento pode sofrer alterações.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais