A cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, fez um pronunciamento nesta quinta-feira, 28, após ser alvo de um áudio racista da apresentadora Ana Paula Minerato. O vídeo, publicado no Instagram, veio após a artista dizer que havia ido à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) na Lapa, no Rio de Janeiro, para fazer um boletim de ocorrência contra Ana Paula. O vazamento da gravação ocorreu na última segunda, 25.

PUBLICIDADE Na terça, 26, Ana Paula fez uma live no Instagram em que pediu desculpas à cantora e alegou ter vivido um relacionamento tóxico com o cantor KT Gomez – ele nega envolvimento no vazamento do áudio. Leia mais abaixo. “Com certeza, não afetou só a mim”, iniciou Ananda no vídeo. “Eu fui a pessoa para quem foram proferidas essas palavras, mas ela ‘cutucou’ um negócio muito maior.”

Ananda faz pronunciamento após ser alvo de áudio racista de Ana Paula Minerato. Foto: @anandacantora via Instagram e @apminerato via Instagram

A cantora se disse “chateada” por ter sido exposta. “Eu sou bem reservada, bem na minha, embora eu seja potente e forte. [...] Não é mais sobre mim, foquem no que é realmente importante, que é falar sobre isso”, afirmou.

Publicidade

Ananda prosseguiu dizendo que muitas pessoas questionaram o caso pelo fato de a cantora ter “pele clara”, mas refletiu sobre o conceito de “colorismo” (compreensão das diferentes tonalidades de pele) e contou sobre casos de bullying que sofreu desde o período da escola por seus traços. “Eu chegava em casa e dizia para a minha mãe: ‘Eu não quero mais ser assim’. Vocês estão entendendo o peso disso, que muitos filhos de muitas mulheres estão se sentindo assim agora?”, questionou.

A artista afirmou que a fase adulta fez com que entendesse mais sobre sua negritude e que fizesse uma transição capilar após permanecer anos com o cabelo alisado. Ela disse que chegou a ser demitida de um emprego em que trabalhava à época por conta dos cachos.

“Como Bob Marley disse: ‘Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra’”, finalizou. Assista ao vídeo acima.

Entenda o caso

Um áudio de Ana Paula Minerato para o cantor KT Gomez, em que ela proferia ofensas de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, vazou nesta segunda. Entre seus comentários estavam: “A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro”.

Publicidade

O cantor tentou interromper Ana Paula, mas foi cortado: “Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali, um pai ou mãe, veio da África”, disse também.

Na noite de segunda, a mãe da apresentadora, Sylvia Regina Minerato, informou o estado de saúde de Ana Paula após o vazamento dos áudios. “A verdade vai aparecer e faremos justiça”, escreveu.

Sylvia postou nos stories do Instagram uma foto da apresentadora aferindo a pressão. Lia-se: “Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento”. A postagem, que foi apagada, prometia um pronunciamento da ex-musa na terça: “Internet não é terra sem lei”.

O que disse Ana Paula Minerato