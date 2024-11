Ana Paula Minerato faz live aos prantos após falas racistas, detona ex e pede desculpas a Ananda

Ana Paula Minerato fez uma live chorando nesta terça-feira, 26, após falas racistas viralizarem no dia anterior. Em seu perfil no Instagram, a modelo - que foi demitida da Band e desligada do cargo de musa da Gaviões da Fiel após proferir ofensas racistas à cantora Ananda - quebrou o silêncio e compartilhou com seus seguidores, aos prantos, o que teria acontecido.

“Oi, gente, queria muito falar com vocês. Eu estou devendo isso. Estou muito mal, gente. Muito mal. Eu sei que o que resultou isso foi algo horrível. Quero pedir desculpa para todo mundo que se sentiu atingido ou ofendido, porque realmente foi uma ofensa a uma pessoa que eu nem conheço”, disse.

“Quero muito pedir desculpas para todo mundo, para a Ananda. Desculpa, de verdade, queria deixar registrado meu pedido de perdão”, acrescentou. Em seguida, Ana Paula afirma que viveu com KT Gomez um relacionamento abusivo.

"Queria contar também para vocês o que eu vivi nesses últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico, abusivo, onde eu só fui judiada, só fui manipulada, com uma pessoa que só quis tirar de mim o pouquinho que eu tinha e conseguiu agora, uma pessoa que fez tudo por fama", afirmou ela. Gomez nega qualquer envolvimento na divulgação dos áudios.

“Essa pessoa só falava para mim que queria três coisas comigo: que eu indicasse ele para um reality, que a música dele tocasse na Band, que eu postasse ele nas minhas redes sociais. Escutei isso várias vezes. Essa pessoa ia e voltava da minha vida, fazia o maior inferno e pressão psicológica gigantesca. Ele também falava que queria ter um filho comigo. Tentei sair por diversas vezes dessa relação e botei um ponto final na sexta-feira.”

Veja na íntegra o pronunciamento de Ana Paula Minero:

Entenda o caso

Um áudio de Ana Paula Minerato para o cantor KT Gomez, em que ela proferia ofensas de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, vazou nesta segunda. Entre seus comentários estavam: “A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro”.

O cantor tentou interromper Ana Paula, mas foi cortado: “Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali, um pai ou mãe, veio da África”, disse também.

Na noite de segunda, 25, a mãe da apresentadora, Sylvia Regina Minerato, informou o estado de saúde de Ana Paula após o vazamento dos áudios. “A verdade vai aparecer e faremos justiça”, escreveu.

Sylvia postou nos stories do Instagram uma foto da apresentadora aferindo a pressão. Lia-se: “Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento”. A postagem, que foi apagada, prometia um pronunciamento da ex-musa na terça: “Internet não é terra sem lei”.

Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo investiga o caso

A Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo (SJC) vai investigar a apresentadora. A informação foi confirmada pela pasta em nota enviada ao Estadão nesta terça-feira, 26.

O Estadão entrou em contato com Ana Paula Minerato para um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.