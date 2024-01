Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho, expõe ameaça: ‘É melhor vocês pararem ou vai ser pior’

A fotógrafa, influenciadora e modelo Bruna Amaral, atual esposa de Rodriguinho, participante do BBB 24, conta que vem recebendo ameaças por causa de comportamentos do marido dentro do programa. Rodriguinho vem causando alvoroço por conta de falas dentro do reality show, como comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet – outra participante do programa – e ameaças à Davi, outro brother na casa. Bruna, que demonstra seu apoio ao marido nas redes, mostra uma das ameaças que recebeu nos stories, “Vamos receber ele no aeroporto com arco e flecha”.

Ela retruca em suas redes sociais: “Se tem uma coisa que eu não faço é perder meu tempo cuidando da vida dos outros”.

Bruna Amaral e seu marido Rodriguinho posam para foto no Instagram da influenciadora Foto: Reprodução/Instagram @brunaa

Bruna expôs uma foto mostrando a conversa com uma pessoa que demonstra querer agendar um evento com o artista e, após Bruna pedir por mais detalhes, recebe a ameaça: “Vamos receber ele no aeroporto com arco e flecha”. Nos Stories, a fotógrafa retruca: “Agora vou começar a expor esse tipo de palhaçada que tá acontecendo e muito por aqui! É melhor vocês pararem ou vai ser pior. Falta de aviso não foi.”

Bruna Amaral posta ameaça recebida em seu Whatsapp por meio de seus stories Foto: Reprodução/Instagram @brunaa

Rodriguinho vem causando descontentamento na web. Nas redes sociais, internautas expressam reprovação das atitudes do brother, “Ele se acha superior”.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.