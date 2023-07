Cardi B joga microfone em fã após levar ‘banho’ de bebida e é defendida por Anitta

No último sábado, 29, a rapper Cardi B passou por problemas em seu show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Durante a apresentação da música Bodak Yellow, um dos membros da plateia jogou bebida em sua direção – e Cardi não deixou barato. Rapidamente, a cantora arremessou seu microfone no fã.

No vídeo, é possível ver que os seguranças interviram no palco e na plateia. Não há informações se alguma das partes prestou queixas.

Anitta, que é amiga da rapper, defendeu a artista em suas redes sociais e lembrou que não é a primeira vez que artistas foram agredidos no palco por “fãs”.

“Agora as pessoas estão fazendo isso pra ‘hypar’ na internet, né, jogando coisa no artista que está no palco”, lembrou a cantora. “Me dá um ranço, me sobe um negócio”.

No vídeo, Anitta cita o caso de Bebe Rexha, que foi atingida por um celular na cabeça em um show e teve que interromper a apresentação para ir ao hospital. Em junho, a artista Ava Max também foi agredida por um homem que subiu no palco. Essa situação vem se tornando comum, sobretudo nos Estados Unidos, e, para Anitta, é uma tentativa dos “fãs” de se promover na internet.

A brasileira concordou com a reação de Cardi. “Eu ia fazer igualzinho”, disse ela. “Me leva pro hospital, vou levar você juntinho”.

Após o ocorrido, Cardi B ainda não se pronunciou.