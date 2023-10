Casamento de bilionário em Noronha tem paraquedas, atriz de Hollywood e empresários; veja fotos

O casamento entre Henrique Dubugras e Laura Fiuza aconteceu no último sábado, 7, em Fernando de Noronha - apesar de a festa ter começado desde a quarta-feira, 4 (clique aqui para conferir os detalhes da luxuosa programação).

Laura Fiuza e Henrique Dubugras durante casamento em Fernando de Noronha em 7 de outubro de 2023 Foto: Instagram/@blakeslatkin

No dia da cerimônia, que contou com presença de celebridades como a atriz Kiernan Shipka (de O Mundo Sombrio de Sabrina, e atualmente em destaque como protagonista de Dezesseis Facadas) e a modelo norueguesa Frida Aasen, o noivo fez um salto de pára-quedas.

Empresários como Tommy Chiabra (Neat Burger e Royal Yacht), Robert Vis (MessageBird) e Samuel SAba (Infinity Group) e o produtor musical Blake Slatkin também estiveram presentes e postaram fotos do casamento em Fernando de Noronha.

O maquiador da noiva, Allex Cardoso, usou seu perfil no Instagram para mostrar o visual e as roupas usadas pela noiva no dia do casamento e também ao longo de todos os eventos dos dias de festa. Confira abaixo:

Na véspera do casamento, Henrique Dubugras acabou recebendo uma visita, inesperada: um oficial de Justiça trazendo notificação de um processo que corre no Brasil. O empresário mora na Califórnia, por isso o autor da ação tentava notificá-lo, sem sucesso, ao menos desde 2021.

Graças à divulgação da notícia do casamento, um oficial localizou a pousada de luxo em que estava hospedado em Fernando de Noronha, onde ele foi notificado na terça-feira, 3. Clique aqui para ler mais detalhes.

Confira abaixo fotos do casamento entre Henrique Dubugras e Laura Fiuza em Fernando de Noronha:

Fotos nas redes sociais mostraram os bastidores e o cenário paradisíaco do casamento entre o bilionário Henrique Dubugras e Laura Fiuza em Fernando de Noronha em 7 de outubro de 2023 Foto: Instagram/@kiernanshipka

Quem é Henrique Dubugras, noivo de Laura Fiuza

Henrique é um dos fundadores da Brex, empresa que oferece cartão de crédito e programa de pontos para startups. O empresário entrou para a lista de bilionários da Forbes na posição 1.929 em 2022, mas saiu da relação em 2023.

Quem é Laura Fiuza, noiva de Henrique Dubugras

Laura se formou na Universidade do Sul da Califórnia e fez mestrado em ciência da computação da Universidade de Stanford - possivelmente onde conheceu Henrique, que começou o curso, mas não terminou. No Facebook, uma postagem diz que ela e o empresário começaram a namorar em 2018.

De acordo com o Linkedin, Laura já passou por três empresas do Vale do Silício: Y Combinator, Replit e OpenSea - esta última é um marketplace para NFTs e criptoativos. Não está claro onde ela atua no momento. No Instagram, o perfil da jovem é fechado.

Casamento em Noronha

Mais de 400 convidados Henrique Dubugras e Laura Fiuza devem comparecer ao evento, tido como o maior casamento já realizado na ilha. Para animar a festa, especula-se que Henrique contratou gente de peso, como a banda Maroon 5 e o DJ Alok. Estima-se que total gasto na comemoração ultrapasse os R$ 10 milhões, de acordo com O Globo.