César Tralli choca web ao mostrar foto com o pai; veja

César Tralli surpreendeu seus seguidores no domingo, 29, ao postar uma foto ao lado de seu pai, que também se chama César. As redes sociais do jornalista foram tomadas por comentários apontando a semelhança entre os dois.

César Tralli ao lado do pai. Foto: @cesartralli via instagram

No registro, os dois estão sentados de frente um para o outro fazendo o sinal de positivo com a mão. "De César para César. De pai para filho. Aquele papo gostoso a dois… Olho no olho. Cheio de afeto. Que afaga a alma e o coração", escreveu o marido de Ticiane Pinheiro.

Nos comentários, internautas falaram sobre a aparência dos dois. “Tão igual que parece aquele filtro que envelhece a pessoa”, brincou um. “Nossa, ele é você amanhã! Impressionante”, escreveu outro.