Chris Hemsworth fez mudanças no seu dia a dia após descobrir predisposição ao Alzheimer; saiba quais

O Chris Hemsworth, famoso pelo papel de Thor, descobriu que tem uma predisposição genética ao Alzheimer. A informação foi revelada na série documental Sem Limites, lançada pela National Geographic em novembro de 2022 e disponível no Disney+.

Desde então, o ator tem feito mudanças no seu estilo de vida, conforme revelou em entrevista à revista Men’s Health nesta semana. O dia a dia do artista, que tem 40 anos, tem seguido as recomendações de Peter Attia, médico especialista em longevidade que foi consultor do seriado.

“Agora, estou incorporando mais solidão em minha vida”, disse Hemsworth. “Sempre fui bastante consistente com meus compromissos de exercícios, mas ultimamente tenho realmente sentido a importância de reservar um tempo para mim sem nenhuma voz ou estímulo externo e de reservar um tempo para a quietude”.

O ator australiano Chris Hemsworth em evento em Sydney em dezembro de 2022. Foto: Bianca de Marchi/EFE/EPA

O ator contou que tem feito meditação e trabalhos de respiração, principalmente durante suas rotinas de sauna e banho de gelo. De acordo com Dr. Attia, sessões de 20 minutos por semana na sauna podem ajudar a diminuir os riscos do Alzheimer.

“Para mim, meu trabalho favorito de atenção plena vem da imersão em atividades físicas que me permitem estar totalmente presente e me forçam a sair da minha cabeça e entrar no meu corpo, especialmente o surfe”, contou o artista.

Além disso, ele disse que tem priorizado horas e qualidade de sono. “Tento ficar longe das telas uma hora antes de dormir e ler na maioria das noites definitivamente ajuda. Além disso, concentrar-se em não se apegar a cada pensamento e ser o observador do barulho quando possível, afastando-se da conversa interna”, explicou.

Continua após a publicidade

Por fim, Hemsworth também contou que tem tentado balancear melhor suas horas de trabalho e o tempo com a família. Ele é pai de três crianças: India, de 11 anos, e os gêmeos Sasha e Tristan, de 9. Em abril, o site Page Six apontou que o ator estaria aceitando menos papéis, já pensando na aposentadoria.