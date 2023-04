Chris Hemsworth, o Thor, mira em aposentadoria após descobrir predisposição para Alzheimer, diz site

O ator Chris Hemsworth, conhecido por interpretar o herói Thor, da Marvel, estaria planejando a aposentadoria após descobrir uma predisposição genética para o Alzheimer. Segundo informações do site Page Six, o artista está aceitando menos papéis para atuar depois da descoberta.

De acordo com o site, Chris possui apenas quatro projetos futuros. Dentre eles, está uma sequência de Vingadores e uma cinebiografia do lutador Hulk Hogan. Depois dos trabalhos já planejados, “ele não planeja assumir muitos outros papéis”, revelou uma fonte anônima ao Page Six.

Chris Hemsworth mira em aposentadoria após descobrir predisposição genética para Alzheimer. Foto: Critics Choice Association / via REUTERS

O ator descobriu o risco de desenvolver Alzheimer durante as gravações de Sem Limites, série da National Geographic. Segundo um relato de Chris à revista norte-americana Vanity Fair, ele deveria saber os resultados de exames que fez para as gravações da produção em frente às câmeras, mas recebeu a notícia através de uma ligação do médico de um dos episódios.

“Peter Atita, que é o médico da longevidade naquele episódio e supervisiona grande parte do programa, ligou para Darren Aronofsky [criador do programa] e disse: ‘Não quero contar isso a ele na frente das câmeras’”, disse.

