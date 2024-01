Onde assistir aos vencedores do Globo de Ouro? Veja lista

O Globo de Ouro 2024 aconteceu neste domingo, 7, premiando as principais produções do cinema, TV e streaming lançadas ao longo do ano passado. Muitos dos vencedores já estão disponíveis via streaming no Brasil, ou estão com estreia prevista nos cinemas.

Confira abaixo a lista de vencedores e onde assistir:

Cinema

Melhor Filme (Drama)

Oppenheimer (vencedor)

O longa está disponível para aluguel no Prime Video, Apple TV+ e YouTube Play.

O filme de Christopher Nolan, que narra a história que culminou na criação da bomba atômica, foi a produção mais premiada, levando ainda as estatuetas de Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante e Trilha Sonora Original.

'Oppenheimer' (Universal Pictures via AP)

Melhor Filme (Musical ou Comédia)

Pobres Criaturas (vencedor)

Previsto para estreia nos cinemas em fevereiro.

No filme, produzido e protagonizado por Emma Stone, Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter após morrer na era vitoriana, e precisa aprender a viver no mundo presente. Vencedor ainda na categoria Melhor Atriz (Musical ou Comédia).

Melhor Diretor

Christopher Nolan, Oppenheimer (vencedor) / Disponível no Prime Video, Apple TV+ e YouTube Play.

Melhor Ator (Drama)

Cillian Murphy, Oppenheimer (vencedor) / Disponível no Prime Video, Apple TV+ e YouTube Play.

Melhor Atriz (Drama)

Lily Gladstone, Assassinos da Lua das Flores (vencedora)

O épico de Martin Scorsese está disponível nos streamings brasileiros desde dezembro, no catálogo premium do Apple TV+, e para venda digital no Prime Video.

Ainda é possível assistir também em algumas salas de cinemas do país.

Melhor Ator (Musical ou Comédia)

Paul Giamatti, Os Rejeitados (vencedor)

Na sinopse, um instrutor rabugento desenvolve um vínculo com um encrenqueiro da escola e o cozinheiro-chefe. Estreia nos cinemas brasileiros no dia 11 de janeiro.

O filme ainda levou o troféu de Melhor Atriz Coadjuvante em Filme.

Melhor Atriz (Musical ou Comédia)

Emma Stone, Pobres Criaturas (vencedora) / Estreia nos cinemas em fevereiro.

Melhor Atriz Coadjuvante em filme

Da’Vine Joy Randolph, Os Rejeitados (vencedora) / Estreia nos cinemas em 11 de janeiro.

Melhor Ator Coadjuvante em filme

Robert Downey Jr. - Oppenheimer (vencedor) / Disponível no Prime Video, Apple TV+ e YouTube Play.

Melhor Roteiro

Justine Triet & Arthur Harari, Anatomia de Uma Queda (vencedora)

O filme teve sua estreia antecipada nos cinemas brasileiros para o dia 22 de janeiro.

Narra a história de Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, que viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma isolada cidade nos Alpes. É quando acontece uma tragédia que promete mudar a vida de toda a família, principalmente de Sandra. Foi vencedor também na categoria Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

Melhor Filme em língua não-inglesa (internacional)

Anatomia de Uma Queda (vencedor) / Estreia nos cinemas em janeiro.

Melhor Filme de Animação

O Menino e a Garça (vencedor)

Chega aos cinemas nacionais em março.





Melhor Canção Original

What Was I Made For? - Billie Eilish, Finneas O’Connell - Barbie (vencedora)

Para cantar junto a canção de Billie Eilish que reflete sobre as fraquezas humanas, é preciso assinar o HBO Max.

Billie Eilish lança single para a trilha sonora de 'Barbie', de Greta Gerwig Foto: Reprodução de vídeo/ YouTube Billie Eilish

Melhor Trilha Sonora Original

Ludwig Göransson, Oppenheimer (vencedor) / Prime Video, Apple TV+ e YouTube Play.

Maior realização cinematográfica e em bilheteria

Barbie (vencedor) / Disponível na HBO.





TV

Melhor Série Dramática

Succession (vencedora)

Uma das séries mais comentadas do último ano teve sua season finale em 2023, abordando as polêmicas familiares em torno da herança de um grande conglomerado televisivo. Está disponível na HBO Max.

Uma das grandes vencedoras da noite, faturou ainda o prêmio de Melhor Ator em Série de TV, Melhor Atriz em Série de TV e Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia.

Matthew Macfadyen (Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática), Sarah Snook (Melhor Atriz em Série Dramática) e Kieran Kulkin (Melhor Ator em Série Dramática), vencedores por 'Succession'. Foto: MARIO ANZUONI

Melhor Série (Comédia ou Musical)

The Bear (vencedora)

A série, que narra os bastidores de uma cozinha com seus dramas e ansiedades (e com uma bela fotografia e trilha sonora), está disponível no Star+.

Vencedor também nas categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical.





Melhor Série Limitada, Antologia ou Filme para TV

Treta (vencedora)

Disponível na Netflix.

Vencedora ainda nas categorias Melhor Ator em Série Limitada e Melhor Atriz em Série Limitada.





Melhor Ator Em Série Dramática

Kieran Culkin, Succession (vencedor) / Disponível na HBO.





Melhor Atriz em Série Dramática

Sarah Snook, Succession (vencedor) / Disponível na HBO.





Melhor Ator em Série Musical ou Comédia

Jeremy Allen White, The Bear (vencedor) / Disponível no Star+.





Melhor Atriz em Série Musical ou Comédia

Ayo Edebiri, The Bear (vencedora) / Disponível no Star+.





Melhor Atriz Coadjuvante (Musical, Comédia ou Drama)

Elizabeth Debicki, The Crown (vencedora) / Disponível na Netlflix.





Uma das séries de maior sucesso no último ano, The Crown narra a história da família real. Disponível na Netflix.





Melhor Ator Coadjuvante (Musical, Comédia ou Drama)

Matthew Macfadyen, Succession (vencedor) / Disponível na HBO.





Melhor Ator (Série Limitada, Antologia ou Filme para TV)

Steven Yeun, Treta (vencedor) / Disponível na Netflix.





Melhor Atriz (Série Limitada, Antologia ou Filme para TV)

Ali Wong, Treta (vencedor) / Disponível na Netflix.





Melhor performance de comédia stand-up na televisão

Ricky Gervais - Armageddon (vencedor)

Disponível na Netflix.