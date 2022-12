De Anne Hathaway a Julie Andrews: Veja antes e depois do elenco de ‘O Diário da Princesa’

O Diário da Princesa, lançado em 2001, foi um sucesso instantâneo da Disney. Segundo o Box Office, o longa com Anne Hathaway teve um orçamento de cerca de US$ 26 milhões (R$ 138 milhões na conversão atual), mas arrecadou US$ 165 milhões no mundialmente (aproximadamente, R$ 879,2 milhões).

A popularidade da franquia virou nostalgia. Por isso, a Disney confirmou o terceiro filme de O Diário da Princesa. Mesmo sem definição de elenco ou data de lançamento, a companhia afirmou trabalhar em um roteiro para a sequência.

Pensando nisso, o Estadão preparou um antes e depois dos personagens principais do primeiro filme de O Diário da Princesa. Veja como estão os atores e o que fazem atualmente:





Julie Andrews

Julie Andrews, conhecida por papéis icônicos, como o de Mary Poppins, tinha 67 anos quando O Diário da Princesa estreou no Brasil. No filme, ela viveu a rainha Clarissa Renaldi, avó da protagonista, Mia Thermopolis, personagem de Anne Hathaway.

Apesar da figura conhecida na obra, a atriz negou um retorno como a realeza para a sequência da Disney. “Sabemos que eu provavelmente não devo voltar. Falamos sobre a sequência logo após [o segundo filme] ser lançado, mas já se passaram quantos anos desde então? E eu estou muito mais velha e Annie, a princesa, ou rainha, também. E não tenho certeza de como se daria esse retorno”, disse ao site Access Hollywood.

Mesmo anos após viver a rainha Clarisse, Andrews continuou no mercado audiovisual com trabalhos marcantes. Um dos mais recentes foi como a voz Lady Whistledown em Bridgerton, série da Netflix.

Julie Andrews vinte anos depois de 'Diário da Princesa', de 2001 Foto: Disney/ Kevork Djansezian/Reuters





Anne Hathaway

A estreia de Anne Hathaway no cinema deu grande visibilidade para ela. Mesmo sem ter sua participação confirmada no elenco de O Diário da Princesa 3, ela participou de grandes filmes após o lançamento da obra da Disney, tais como O Diabo Veste Prada (2006) e Interstellar (2014).

Ela, inclusive, venceu um Oscar nesse período. Em 2013, a atriz ganhou na categoria de Melhor Coadjuvante por viver Fantine em Os Miseráveis (2012).

Na vida pessoal, Hathaway casou com o ator Adam Shulman, com quem teve dois filhos, Jonathan, de seis anos, e Jack, de três.

Anne Hathaway ganhou até um Oscar após 'O Diário da Princesa' Foto: Disney/Charles Sykes/AP





Mandy Moore

Mandy Moore, de 38 anos, é mais conhecida como a protagonista amorosa do filme Um Amor Para Recordar (2002), mas ela viveu a vilã em O Diário da Princesa. Desde o lançamento do longa da Disney, a atriz participou de séries de sucesso, como This Is Us.

Ela foi ganhadora da categoria Estrela de Drama de Televisão no prêmio People’s Choice Awards durante a pandemia da covid-19, em 2020.

A artista também é cantora. Desde o final de O Diário da Princesa, ela lançou mais quatro discos, sendo o último In Real Life, de 2022.

Na vida pessoal, ela se tornou mãe de dois filhos, Gus, de um ano, e Oscar, nascido em 2022. Ambos são fruto de seu relacionamento com o músico Taylor Goldsmith.

Mandy Moore chegou a ganhar prêmios pelo seu papel em 'This Is Us' Foto: Disney/ REUTERS/Aude Guerrucci





Robert Schwartzman

Robert Schwartzman vivia um músico e amigo de Mia em O Diário da Princesa. Com 39 anos, ele não aparece em um filme desde 2019 - o último trabalho nas telinhas foi em Frequência Perdida.

Apesar disso, o trabalho nos bastidores do audiovisual continua. Ele é co-fundador da distribuidora Utopia Movies e da plataforma de distribuição Altavod. Ele também é vocalista na banda de rock Rooney - um dos maiores hits do grupo é a música Where Did Your Heart Go Missing?.

Ouça:

Na vida pessoal, ele se casou com sua amiga de infância Zoey Grossman. “Casei com a minha melhor amiga. Não podia pedir por nada mais”, disse ele em uma homenagem à mulher no Instagram.

Veja como ele está agora:

Robert Schwartzman abriu uma empresa de distribuição de filmes e continuou focado em sua banda, Rooney Foto: Disney/ Instagram/@robertschwartzman





Heather Matarazzo

A melhor amiga de Mia em O Diário da Princesa foi interpretada por Heather Matarazzo. A atriz fez pequenas participações em filmes e séries de televisão, como Pânico (2022) e Grey’s Anatomy (2015).

A artista já comentou nas redes sociais que a experiência em O Diário da Princesa mudou a sua vida. “Crianças que cresceram assistindo esse filme agora são adultos que compartilham a história com seus filhos. Não há maior conquista do que quando seu trabalho inspira os outros”, contou.

Na vida pessoal, Matarazzo casou com a diretora e roteirista Heather Turner.

Heather Matarazzo fez pequenos trabalhos após 'O Diário da Princesa' Foto: Disney/ Instagram/ @heathermatarazzo





Erik von Detten

O galã de O Diário da Princesa, Erik von Detten, de 40 anos, largou a carreira de ator. O último trabalho dele foi em Toy Story 3 como narrador de Sid, em 2010.

O ex-ator focou em cuidar da família. Ele se casou com a corretora de imóveis Angela Von Detten, com quem tem três filhos: Nicholas, nascido em dezembro; Claire, de três anos; e Thomas, de um ano.

Erik von Detten largou a carreira de ator e focou na família Foto: Disney / Instagram/@vondangerous

Héctor Elizondo

Héctor Elizondo, de 85 anos, viveu o segurança e motorista Joe na franquia O Diário da Princesa. Depois da obra, ele trabalhou em diversos filmes, como Idas e Vindas do Amor e Noite de Ano Novo, e em séries, como Grey’s Anatomy e Dora, A Aventureira.

O último trabalho dele foi na animação Ovos Verdes e Presuntos, da Netflix. Ele participou de seis episódios do seriado como o personagem Dooka.

Hector Elizondo continuou fazendo trabalhos na televisão e nos cinemas após 'O Diário da Princesa' Foto: Disney/ Reuters/ Mario Anzuoni