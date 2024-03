‘É um novo capítulo’: mulher de Bruce Willis fala sobre convivência após diagnóstico de demência

No último domingo, 3, Emma Heming Willis, mulher de Bruce Willis, se pronunciou em seu Instagram sobre algumas postagens negativas relacionadas à demência do marido. Emma diz que existe sim tristeza e luto durante o processo, mas que o diagnóstico é um “novo capítulo”. “E ele é recheado de amor, conexão, alegria e felicidade”. Emma fala também sobre a resiliência dos cuidadores de pacientes como Bruce.

Bruce Willis e sua mulher, Emma Willis Foto: @emmahemingwillis Via Instagram

PUBLICIDADE Ela continua, pedindo para que não façam com que as pessoas entendam que “assim que recebem o diagnóstico de uma doença neurocognitiva, tudo está acabado. É o completo oposto disso”. Ainda na mesma postagem que fez em suas redes sociais, Emma escreve na legenda que teve que encontrar seus próprios meios, mas assim que chegou lá, a vida começou a ter um significado. “Tem muita beleza e emoção nessa história”.

Sobre estar cuidando do marido, Emma também fala sobre a importância da conscientização para os cuidadores, e como eles também sofrem preconceito no diagnóstico: “Quando alguém fora do círculo social de quem recebe esse diagnóstico vê esse tipo de notícia, o cuidador se sente menos confiante de poder estar presente para o seu parceiro”.

Na legenda da postagem, ela pede para que reconsiderem refazer comentários negativos sobre a demência. “Seria generoso para os próximos cuidadores e seus entes queridos”.