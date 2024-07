Ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers enfrenta processo por morte após atropelamento; entenda

Josh Klinghoffer, ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers, está enfrentando um processo por homicídio culposo e negligência após atropelar e matar um pedestre em Alhambra, na Califórnia. A informação foi divulgada pelos veículos americanos Variety e TMZ.

O guitarrista Josh Klinghoffer ao lado do vocalista Anthony Kiedis, do Red Hot Chilli Peppers no Rock in Rio 2019 Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

PUBLICIDADE O acidente que matou Israel Sanchez, de 47 anos, aconteceu no dia 18 de março. O processo, aberto pela família da vítima, alega que o músico estava falando no telefone enquanto dirigia o carro. Em uma curva, Klinghoffer atingiu Sanchez, que atravessava a rua em uma faixa de pedestres sinalizada. A vítima sofreu um traumatismo craniano e morreu devido aos ferimentos horas depois. De acordo com a denúncia, nenhuma prisão foi feita no momento do acidente.

Em declaração enviada ao Pitchfork, o advogado do ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers alegou que seu cliente acionou as autoridades. “Josh imediatamente parou o veículo, ligou para as autoridades e esperou até que a polícia e a ambulância chegassem. Ele está cooperando com a investigação”.

A defesa da família da vítima alega que o artista deveria ser preso e processado por homicídio. “Temos um vídeo dele em seu celular no momento em que ele atropelou e matou Israel Sanchez, um pai amoroso, em uma faixa de pedestres”, disse à Variety.

O advogado da família Sanchez ainda afirmou que não irão parar de lutar até que a justiça seja feita. “Israel Sanchez estava indo ao mercado para fazer sopa para sua família e nunca voltou para casa”.

Josh Klinghoffer foi integrante da banda Red Hot Chili Peppers de 2009 a 2019. Desde que deixou o grupo, ele se apresenta como membro de turnê do Pearl Jam e do Jane’s Addiction.