Quer se hospedar na fazenda de Lenny Kravitz no Rio? Veja preço e fotos

Lenny Kravitz vai alugar sua fazenda no Rio de Janeiro Foto: Reprodução de vídeo YouTube/ Architectural Digest

“Welcome to my fazenda!”[Bem-vindo à minha fazenda!]. É assim, no entremeio de inglês e português com sotaque carregado, que Lenny Kravitz recepciona os fãs no vídeo do canal norte-americano Architectural Digest, de 2019, e apresenta sua propriedade rural no Brasil (assista abaixo). A fazenda fica no município de Duas Barras, no Rio de Janeiro, e agora está disponível para aluguel por temporada.

Quem quiser se hospedar no local precisa desembolsar R$ 18 mil - por dia. A propriedade está avaliada em R$ 12 milhões.

PUBLICIDADE A fazenda foi originalmente uma plantação de café no século 19. A decoração, inspirada no colonialismo português com objetos assinados por designers brasileiros, conta ainda com poltrona que foi do artista Andy Warhol e piano que pertenceu ao cineasta Ingmar Bergman, além de fotos da família do cantor. Entre os cômodos de luxo, há um estúdio de música, uma enorme piscina e até um campo de futebol.

Fazenda de Lenny Kravitz no Rio de Janeiro Foto: Reprodução X / @qaaliciid

Fazenda de Lenny Kravitz no Rio de Janeiro Foto: Reprodução X / @qaaliciid

Cozinha da fazenda de Lenny Kravitz com decoração colonial Foto: Reprodução X / @qaaliciid

Lenny comprou a propriedade em 2007, dois anos depois de fazer seus primeiros shows no Brasil. “É um lugar incrível para exercer a minha criatividade”, disse, na época em que apresentou sua fazenda ao mundo.