Jojo Todynho dá detalhes sobre o fim de amizade com Anitta; veja vídeo

A influenciadora e cantora Jojo Todynho resolveu dar detalhes sobre o rompimento com Anitta. As duas mantinham um laço forte de amizade – Jojo chegou a participar do clipe de Vai, Malandra –, mas o motivo de terem deixado de conversar causava dúvida entre os fãs. A influenciadora publicou um vídeo de 15 minutos em seu canal no YouTube falando sobre o assunto neste domingo, 3.

"Eu vim acabar com essa euforia do coração de vocês de saber sobre essa história", disse ela, no início do vídeo. Segundo Jojo, um tempo atrás ela estava em um salão de beleza em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, quando teria recebido um telefonema de Anitta dizendo que estava grávida. O Estadão entrou em contato com a equipe da cantora para comentar o vídeo e a informação, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

“Tive de ficar monossilábica, porque tinha várias pessoas em volta de mim”, comentou Jojo. Pouco tempo depois, a influenciadora disse ter recebido diversas mensagens da cantora a acusando de ter vazado a informação.

Jojo Todynho detalha rompimento de amizade com Anitta. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Jojo Maronttinni e Javier Torres/AFP

Jojo negou ter vazado qualquer informação de Anitta. A influenciadora ainda mostra o áudio de uma mulher, que teria recebido notícia da suposta gravidez. Essa mulher - o vídeo não deixa claro se é uma jornalista - diz que não tinha contato com Jojo nem havia recebido a informação de Jojo.

“Eu nunca tive essa conversa com ela (Anitta), se a menstruação estava atrasada ou se não estava. A gente nunca teve essa pauta de conversa”, afirmou.

Já circularam notícias sobre uma suposta gravidez de Anitta, mas a artista nunca confirmou uma gestação.

Jojo relembrou que o rompimento com Anitta ganhou ampla repercussão enquanto a influenciadora participava do reality A Fazenda, em que foi campeã na edição de 2022. “Sabe o que eu entendo disso? É que ciclos se encerram”, declarou ela, que pediu para que as pessoas parassem de dizer que a cantora foi “responsável” pela sua fama.

“Ela me ajudou, como várias outras pessoas me ajudaram. Sou muito grata”, afirmou ela. “Assunto encerrado. Gente, muda a pauta. É normal hoje você estar falando com a pessoa e amanhã você não estar mais. Vidas seguem.”

Na sequência, a influenciadora elogiou Anitta. “Acho ela uma p*** artista. Carreira f***. Vivo colocando as músicas dela nos stories, dançando, malhando. [...] Não teve ingratidão, não teve nada”, disse.

Jojo contou que tinha a confiança da artista e que já tinha “visto muita coisa na casa dela”. “Nunca falei e nunca vou falar [sobre isso]. Isso vai comigo para o túmulo, porque não interessa a ninguém”, completou.

Na sequência, ela disse que pessoas já foram lhe pedir para que voltasse a conversar com a cantora e afirmou que Anitta “nunca vai falar” com ela. “Eu sou arrogante, sou prepotente, sou grossa para quem merece. Quem quer o meu melhor, terá o meu melhor. Quem quer o meu pior, terá o meu pior. E está tudo bem”, comentou. Assista ao vídeo acima.