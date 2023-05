Jonas Brothers lançam o ‘The Album’, disco inspirado nos anos 70; ouça

A boyband americana Jonas Brothers lançou seu novo projeto de estúdio, The Album, com produção de Jon Bellion, que também é creditado como artista convidado na faixa Walls. Os irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas inspiraram-se nas músicas dos anos de 1970 - diferente do último álbum, lançado em 2019, Happiness Begins - para apresentar os singles Wings e Waffle House.

O grupo que recentemente também foi homenageado na Calçada da Fama, em Hollywood, nos Estados Unidos, anunciou uma turnê norte-americana - e até o momento não se sabe se o trio pretende passar pelo Brasil.

Em recente entrevista à revista Billboard, os três irmãos definiram o lançamento como “o melhor trabalho de suas carreiras”. “É uma janela para as nossas vidas. É a história de onde estivemos, o que aprendemos e onde estamos agora.”

Ouça The Album, novo álbum dos Jonas Brothers.





Continua após a publicidade