“[A relação com os filhos] é maravilhosa e péssima ao mesmo tempo. Tenho uma lembrança terrível de Natal. Uma pessoa que estava comigo na época, me perguntou que sonho ainda não tinha realizado, e era o de juntar meus filhos. Queria tirar uma foto com todos eles, mas não tenho essa foto”, declarou o artista, ao Gshow.

No início de julho, o jornal Extra divulgou que Latino tem dívidas de mais de R$ 1 milhão para poder arcar com as pensões alimentícias da prole. “Ou pago minhas pensões, ajudo quem tenho que ajudar, ou fico pagando [impostos]”, disse na ocasião.