A atriz Luana Piovani se solidarizou após a revelação de Iza de uma traição do jogador Yuri Lima. A cantora, que está grávida do atleta, anunciou o fim do namoro nesta quarta-feira, 10. Em um vídeo publicado na quinta, 11, Luana comentou que o ocorrido lhe acionou “gatilhos” e disse que também terminou seu relacionamento recentemente. Ela estava em uma relação com o empresário Lucas Bitencourt.

PUBLICIDADE “Eu sou boa de adjetivos, mas não sei nem como nomear”, disse ela sobre o ocorrido com Iza. “Quando nós vivemos um trauma de abandono, toda vez que passamos por uma despedida é como se reassistíssemos o nosso abandono.” Luana comentou que, quando vê uma mulher “virar mãe solo”, reassiste a sua própria história. A atriz, então, relembrou o relacionamento com o surfista Pedro Scooby, com quem teve três filhos. “Você vive a frustração da sua fantasia falida. E não tem ninguém que case não querendo dar certo e não fantasiando uma vida em família”, afirmou.

Luana Piovani chora e anuncia fim de namoro em vídeo em apoio a Iza. Foto: @luapio via Instagram e @iza via Instagram

A atriz disse que “viveu essa fantasia e foi muito triste quando essa fantasia acabou”. “Além de ser gatilho em mim [a situação de Iza], porque eu me lembro de quando eu olhei para o espelho e falei: ‘Você está sozinha. É contigo’”, completou Luana, emocionada.

Na sequência, ela disse que “não se permite sofrer muito”, mas que, depois de saber do ocorrido, se deixou sentir suas frustrações. “É difícil. E eu não consigo parar de pensar. Ela vai viver essa dor por mais amor que ela tenha, por mais pessoas que a abracem”, afirmou.

Luana contou que tem imaginado “o aperto e a angústia no peito” da cantora. “Me entristece muito. [...] Meus filhos estão no Brasil, terminei o meu namoro, então o ‘buraco’ está enorme”, disse a atriz, que vive em Portugal.

A artista afirmou que sabe que existem outras mulheres com o sentimento de “gatilho e frustração”. “Eu fico estarrecida com uma história que se repete. [...] O meu recado para ela eu mandei em vias mais pessoais, mas eu vim dividir com vocês a minha dor, que é a dela e de todas nós. Quem é mãe solo sabe exatamente”, finalizou.

Entenda o caso

Na noite desta quarta-feira, Iza publicou um vídeo no Instagram anunciando o fim do relacionamento com Yuri Lima e dizendo ter sido traída pelo jogador do Mirassol. Eles assumiram o relacionamento em 2022. Em abril deste ano, o então casal revelou a gravidez.

“Esse caldo já entornou. Eu só queria muito vir falar com vocês, para que vocês vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima não somos mais um casal”, disse ela. No vídeo, a cantora explicou que descobriu que Yuri tinha um caso após a amante tentar vender prints de conversas com o jogador para o jornalista Leo Dias. Ainda durante a revelação, Iza contou que Yuri mantinha contato com essa outra mulher, com quem ele havia tido uma relação antes do namoro com a cantora.

“Eu queria parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem meu momento porque, afinal de contas, eu estou grávida. Nunca, na minha vida inteira, imaginei passar por isso”, disse. “Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo. De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável. Então resolvi vir aqui falar. Falar que estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir para que vocês respeitem meu momento mesmo.”

Até a publicação desta matéria, Yuri Lima ainda não havia se pronunciado publicamente sobre o ocorrido.