Quem é Yuri Lima: jogador do Mirassol e ex-namorado de Iza acusado de traí-la grávida

A cantora Iza anunciou o fim do seu relacionamento com o jogador do Mirassol, o volante Yuri Lima, na noite desta quarta-feira, dia 10 de julho. Em uma postagem no Instagram, a artista revelou que foi traída pelo ex-namorado e garantiu o fim do namoro. A cantora está grávida de Lima há seis meses. No momento do pronunciamento, o jogador estava atuando na partida entre Mirassol e Grêmio Prudente pela Copa Paulista. Ele ainda não se manifestou.

“Ele me traiu. Não acredito que eu estou falando isso”, afirmou Iza.” O casal começou a se relacionar em 2022 e, no começo de 2024, anunciaram que estavam esperando a primeira filha. Aos 29 anos, Yuri Lima faz parte do elenco do Mirassol desde o início de 2023. Apesar de ser conhecido no mundo do futebol, principalmente no estado de São Paulo por ter feito parte dos elencos do Santos e do Audax, de Osasco, em 2016, o atleta ganhou fama por conta de seu relacionamento com a cantora.

Yuri Lima e Iza começaram a namorar em 2022. Foto: Yuri Lima/ Instagram

PUBLICIDADE Uma prova dessa repercussão está nas redes sociais. Mesmo tendo pouco mais de 300 mil seguidores no Instagram, os posts em que aparece com Iza passam dos 200 mil likes e geram repercussão para além do esporte. O jogador começou a namorar Iza em 2022 e, em Abril de 2024, anunciaram que estavam esperando a primeira filha. Além de ter participado do Campeonato Paulista de 2023 e 2024 com o Mirassol, o jogador está disputando novamente a Série B do Campeonato Brasileiro com o time do interior do estado de São Paulo. Yuri é volante e já passou por alguns grandes clubes do futebol brasileiro.

Yuri, ou Izo como era chamado por alguns fãs da cantora nas redes sociais, foi formado na base do Audax. Apesar disso, o volante teve uma passagem de cerca de um ano na categoria de base do Palmeiras. No profissional, a estreia foi pela equipe osasquense e em 2016 conquistou o vice no Campeonato Paulista com o time.

Como profissional, além de jogar com a camisa do Audax, Yuri Lima teve passagem no Santos, no Fluminense, no Cuiabá, no Juventude e agora defende o Mirassol. Até o momento, como jogador profissional, Yuri marcou dois gols e deu duas assistências em pouco mais de 200 jogos. De acordo com o site Transfermarkt, especializado em valores de jogadores e transferências de clubes, Yuri Lima tem o valor de mercado estipulado em R$ 3 milhões.