Mãe de Alexandre Pato detalha encontro com Silvio Santos após nascimento do neto: ‘Continua jovem’

Rozeli Silva, a mãe do jogador Alexandre Pato, detalhou um encontro que teve com Silvio Santos dias após o nascimento do neto. Ela publicou um registro no Instagram ao lado do apresentador, de Íris Abravanel e do marido, Geraldo da Silva, na última segunda-feira, 29.

A assessoria de Rebeca Abravanel confirmou nesta quarta-feira, 31, que Benjamin, filho dela com o atleta, nasceu. Rozeli, porém, não informou se o encontro com o apresentador ocorreu durante o nascimento do neto, que veio ao mundo no último dia 12.

Mãe de Alexandre Pato detalha encontro com Silvio Santos após nascimento do neto. Foto: @rozelii via Instagram

PUBLICIDADE Na publicação em que apareceu ao lado de Silvio, a mãe do jogador elogiou o “espírito jovem” do apresentador. “A juventude não está nos anos que a gente tem, mas na jovialidade de espírito e alma. Podemos ser idosos na idade, mas muito mais jovens que muitos novinhos com cabeça de velhos”, escreveu. Ela também listou algumas qualidades que observou em Silvio e revelou que já era fã dele. “Ele, Silvio, continua jovem, brincalhão, divertido, muito saudável, simpático e como sempre inteligentíssimo. Adorável. Meu ídolo, minha eterna admiração por você”, disse. Veja o registro abaixo.

Nasce Benjamin, filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

Rebeca Abravanel deu à luz Benjamin no dia 12 de janeiro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora ao Estadão nesta quarta-feira.

O casal ainda não se pronunciou sobre o nascimento do primogênito nas redes sociais até o momento desta publicação. Antes, eles compartilhavam diversas fotos da gravidez.

A última no perfil de Pato ao lado de Rebeca, inclusive, foi tirada no Natal com a família. Veja o álbum de fotos abaixo: