Anitta é anunciada como musa do Camarote Nº1 do carnaval do Rio de Janeiro

O Camarote Nº1, tradicional evento que agita a Marquês de Sapucaí no carnaval do Rio de Janeiro, acaba de anunciar Anitta como musa de sua 33ª edição. Em 2024, a cantora retorna ao camarote como uma das principais convidadas do evento.

“O Carnaval de 2024 terá um gostinho ainda mais especial, pois além de prestigiar a maior festa popular e cultural brasileira, farei isso como musa do N°1. É uma honra ocupar a posição, e não vejo a hora de me jogar no samba”, conta Anitta.

Anitta é a musa do camarote Foto: Fred Othero

O Camarote Nº1 segue anunciando as principais novidades de sua edição, que receberá entre em seu line-up, nomes como Orochi, Xande de Pilares, João Gomes, Nattan, Felipe Amorim, Vintage Culture, L7nnon e Dudu Nobre, que comanda a roda de samba nos três dias de evento.

O Camarote já anunciou Sabrina Sato como sua Rainha e musa. A comunicadora Silvia Braz também foi anunciada como musa da Colcci no camarote.

Os convites individuais para o Camarote já estão disponíveis para compra pelo site da Ticketmaster, com valores a partir de R$ 3.170.