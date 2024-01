Mingau, do Ultraje a Rigor, tem alta hospitalar após ser baleado

Boas notícias para os fãs de Mingau: a família anunciou, nesta segunda, 8, que o músico do Ultraje a Rigor recebeu alta hospitalar e segue para uma nova etapa da reabilitação, motora e funcional. Em um post no perfil “Juntos pelo Mingau”, agradeceram o apoio dos fãs e amigos.

Segundo boletim médico, o músico passou por três cirurgias. Ele chegou a ter um quadro infeccioso, mas se recuperou e a equipe o liberou para alta na segunda, 8, ao meio-dia. Ainda de acordo com o boletim, o paciente deixou a unidade sem sedação, respirando espontaneamente e com boa evolução do quadro neurológico. Ele seguirá o tratamento em uma clínica de retaguarda escolhida pela família para reabilitação.

Em novembro, a família de Mingau idealizou uma vaquinha para ajudar a custear o tratamento.

Relembre o caso

Na noite do dia 3 de setembro, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico foi baleado na cabeça durante o ataque e encontrado em estado grave.

O ataque ocorreu por volta das 23h, quando o baixista dirigia em alta velocidade próximo à Praça do Ovo, situada no bairro Ilha das Cobras. De acordo com informações da polícia, criminosos cercaram o veículo e efetuaram múltiplos disparos, atingindo o músico na cabeça.

A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde Mingau inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave causado por um projétil de arma de fogo na cabeça. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, em uma aeronave com UTI fornecida pela empresa de táxi aéreo Air Jet.

Em entrevista coletiva realizada no dia 5 de setembro, logo após o ocorrido, os médicos responsáveis pelo caso informaram que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.

Suspeito de atirar no músico Mingau é detido no interior de São Paulo

Show beneficente

Em 14 de dezembro, Mingau foi homenageado em um show beneficente no Teatro Bradesco. Dinho Ouro Preto, Kiko Zambianchi, Leo Jaime foram alguns nomes que participaram da apresentação.

O evento arrecadou fundos para o tratamento de recuperação do baixista. Murilo Couto e Juliana Oliveira, do programa The Noite, foram os apresentadores.

Também em dezembro, Isabella Aglio, filha do baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, compartilhou um vídeo em seu Instagram mostrando o pai fazendo o movimento de lhe dar um beijo.

