Miss Universo 2024: dinamarquesa Victoria Kjaer vence concurso; veja top 5

Victoria Kjaer, ganhadora do Miss Dinamarca, venceu o Miss Universo 2024 na madrugada deste domingo, 17, na Arena CDMX, na Cidade do México. Luana Cavalcante, a representante do Brasil, foi eliminada logo na fase inicial, quando foram divulgadas as 30 finalistas.

Victoria Kjaer venceu o concurso de Miss Universo 2024; ela se classificou como ganhadora do Miss Dinamarca Foto: Reprodução de 'Miss Universo 2024'/Telemundo

Outra ausência sentida logo de cara foi a da Miss Estados Unidos, Alma Cooper - o país é conhecido por ser o mais tradicional ao longo da história da competição, já tendo conquistado nove títulos. A Venezuela, representada por Ileana Márquez, chegou até a última fase, mas acabou ficando na 5ª colocação. O Top 5, inclusive, chamou atenção por englobar uma representante de cada continente. Chidimma Adetshina, da Nigéria, foi a vice-campeã. Maria Fernanda Beltrán, do México (3.ª) e Suchata Chuangsri, da Tailândia (4.ª) fecharam a lista das melhores do ano.

Emilia Dides, Miss Chile que também é conhecida por sua carreira como cantora pop e tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, venceu a categoria do voto popular, na qual o público, e não os jurados, decide.

Classificação final do Miss Universo 2024

Dinamarca - Victoria Kjaer Nigéria - Chidimma Adetshina México - Maria Fernanda Beltrán Tailândia - Suchata Chuangsri Venezuela - Ileana Márquez

Top 5 do Miss Universo 2024

Nigéria - Chidimma Adetshina

México - Maria Fernanda Beltrán

Dinamarca - Victoria Kjaer

Tailândia - Suchata Chuangsri

Venezuela - Ileana Márquez

Top 12 do Miss Universo 2024

Bolívia - Juliana Barrientos

México - Maria Fernanda Beltrán

Venezuela - Ileana Márquez

Argentina - Magali Benejam

Porto Rico - Jennifer Colón

Nigéria - Chidimma Adetshina

Rússia - Valentina Alekseeva

Chile - Emilia Dides

Peru - Tatiana Calmell

Canadá - Ashley Callingbull

Tailândia - Suchata Chuangsri

Dinamarca - Victoria Kjaer

Top 30 do Miss Universo 2024 França - Indira Ampiot

Índia - Rhea Singha

Sérvia - Ivanna Trisic

Vietnã - Nguyen Cao Ky Duyen

Porto Rico - Jennifer Colón

Nigéria - Chidimma Adetshina

Canadá - Ashley Callingbull

Cuba - Marianela Ancheta

China - Jia Qi

Japão - Kaya Chakrabortty

Egito - Logina Salah

México - Maria Fernanda Beltrán

Argentina - Magali Benejam

Chile - Emilia Dides

Peru - Tatiana Calmell

Macau - Cassandra Chiu

Filipinas - Chelsea Manalo

Equador - Mara Topic

Malásia - Sandra Lim

Rússia - Valentina Alekseeva

Aruba - Anouk Eman

Finlândia - Matilda Wirtavuari

República Dominicana - Celinee Santos

Camboja - Davin Prasath

Nicarágua - Geyssell García

Dinamarca - Victoria Kjaer

Venezuela - Ileana Márquez

Zimbábue - Sakhile Dube

Tailândia - Suchata Chuangsri

Quem era a brasileira do Miss Universo?

A recifense Luana Cavalcante foi a vencedora do Miss Brasil 2024 e se tornou a representante do País na disputa mundial. Ela foi a primeira mulher a vencer o concurso de beleza já sendo mãe, o que era proibido em edições anteriores por conta do regulamento.